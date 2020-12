La última encuesta de Datum Internacional dio a conocer que el 29% de los encuestados afirmó que no va a gastar en compras por Navidad y Año Nuevo, mientras que el 25% dijo no tener idea de cuánto gastará.

Gasto promedio a realizar

Por otra parte, el gasto promedio en esta Navidad será de S/300, cifra inferior a los S/377 del año pasado.

En cuanto al uso de la gratificación, cabe destacar que el 50% la destinará al pago de deudas y el 27% optará por ahorrarla.

Destino de la gratificación de fin de año

En tanto, solo un 20% afirmó que recibirá gratificación por Navidad.

Urpi Torrado: “Prefieren pagar las deudas”

En este estudio que hemos hecho, vimos que la gente, sobre todo los que no han tenido ingresos durante algunos meses, han tenido que endeudarse para poder salir adelante este año. Entonces hay mayor endeudamiento e ingresos más reducidos. Eso se traduce en que van a ser mucho más conservadores en cuento a su gasto en esta Navidad. Y esto se suma al temor al contagio, por lo que no todos están dispuestos a salir (a hacer compras).

Como las personas están mucho más endeudadas, la mayoría va a preferir pagar deudas porque están saturadas.

Por otra parte, el hecho de que no haya certeza sobre cuánto gastar en esta Navidad se explica al considerar que muchos peruanos viven al día, lo cual no permite la planificación.

En el caso de los segmentos A, B y C, el hecho de no saber cuánto se va a gastar se explicaría por la incertidumbre sanitaria y económica, a la cual se ha sumado la crisis política y la sensación de incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar.

