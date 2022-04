El Cyber Wow 2022 es una campaña de comercio electrónico, organizado por el Interactive Advertising Bureau (IAB), que inició este lunes 18 de abril y termina este viernes 22. Muchas personas aprovechan los descuentos de este evento para hacer compras online, desde prendas de vestir hasta boletos de avión.

Cabe mencionar que este lanzamiento es el primero de los tres programados a lo largo del 2022, donde las marcas ofrecen atractivas promociones. En esta edición participarán más de 150 marcas con productos en todas sus categorías, tales como tecnología, hogar, moda, belleza, deportes, viajes, entre otras.

Como se mencionó, las ofertas no solo aplican para productos de hogar o moda, sino también para reservar hoteles, actividades o incluso, comprar pasajes de avión. A continuación, conoce algunas de las mejores ofertas de vuelos nacionales que puedes encontrar en esta campaña:

Cusco

Durante el Cyber Wow 2022, Latam anunció descuentos de hasta 55% y tarifas a destinos nacionales desde los US$ 20 o S/ 76 (tarifa final por tramo).

En esta aerolínea se pueden encontrar pasajes ida y vuelta a Cusco para el mes de junio desde los US$ 109 o S/ 414 aproximadamente.

Por otro lado, en Sky ofrece vuelos, en el mismo mes, desde los US$ 119 o S/ 452 en su tarifa zero. Cabe mencionar, que en ambas opciones no están incluidos los equipajes, por tratarse de los boletos más baratos.

No obstante, Despegar también ofrece paquetes turísticos, que incluyen vuelo y hotel, desde los S/ 524 para finales de mayo. Pero si quieres una opción más económica, hay ofertas desde los S/ 478 para los meses de agosto y septiembre. Todas las tarifas son de 6 días y 5 noches en Cusco.

Arequipa

Latam ofrece precios desde los US$ 88 o S/ 334 ida y vuelta para el mes de junio. Por otro lado, Sky cuenta con tarifas desde los US$ 112 o S/ 425 para el mismo mes.

En ninguno de los dos casos incluye equipaje, pero se le puede agregar por un cargo adicional antes de realizar el pago.

Pero para los que prefieren comprar sus viajes por paquete, para no tener que estar buscando un hospedaje aparte, Despegar también cuenta con opciones desde los S/ 368 para el mes de mayo.

Esta tarifa, de 4 días y 3 noches, es por persona e incluye los impuestos y tasas respectivos.

Tarapoto

La aerolínea Latam cuenta con precios desde los US$ 76 o S/ 288 para el mes de junio, mientras que en Sky se pueden encontrar vuelos desde los US$ 91 o S/ 346 para el mismo periodo.

Ambos pasajes son en la tarifa más económica, por lo que no incluyen equipaje.

Por su parte, Despegar ofrece paquetes turísticos desde los S/ 457 para finales de mayo. La oferta es de 4 días y 3 noches en Tarapoto.

Ahora, si quieres una estancia un poco más larga, hay precios de S/ 596 por 6 días y 5 noches para el mes de julio.

¿Qué es el Cyber Wow?

Cyber Wow es un evento que busca impulsar el ecommerce en el país, organizado por el IAB Perú que tiene tres versiones programadas para el 2022. Participan las empresas más representativas de venta por internet, ofreciendo atractivas ofertas y diversos formas de pago seguras.

¿Cuándo es el Cyber Wow?

El Cyber Wow de este año está previsto para realizarse del lunes 18 al viernes 22 de abril.

