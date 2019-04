Cyber Days 2019: Indecopi y CCL se unen para garantizar compras seguras

¡Falta muy poco! Desde el 29 de abril hasta el 1 de mayo se realizará el primer ' Cyber Days ' del año. El evento de comercio electrónico concentrará alrededor de 60 marcas que trabajarán para brindar bienes y servicios de calidad a excelentes precios que no se pueden dejar pasar, pero ¿cómo los usuarios pueden estar seguros con sus compras?.



Ante esto, Wendy Ledesma, Directora de la Autoridad de Protección al Consumidor de Indecopi explica a Perú21 cuáles son las recomendaciones que deben tener los usuarios antes de realizar una adquisición.



¿Es la primera vez que Indecopi y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se unen para el CyberDays?

​Sí, en realidad esta es una experiencia nueva para Indecopi. De esta forma, se garantiza la seguridad de los consumidores en línea generando confianza.

¿Cuáles son los beneficios que brindará esta unión?

Los consumidores ahora tendrán la garantía respecto a sus operaciones, transacciones financieras, protección de sus datos personales así como también la seguridad de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Por otro lado, la CCL ofrece auditorias, capacitaciones a los propios empresarios para garantizar estándares de seguridad mínimos.

¿Qué recomendaciones deben tener los usuarios antes de realizar la compra?

Los usuarios deben verificar la información de la plataforma digital, el candado de seguridad, los detalles de las características de los productos y servicios así como las condiciones y plazos de entrega. También puede indagar leyendo los comentarios de otros consumidores respecto al uso de la plataforma en otros sitios.



Asimismo, el consumidor debe revisar la autorización de sus datos personales y si es que lo desea revocar, tener presente que tiene el derecho en cualquier momento, bajo las mismas condiciones de esa autorización inicial. Finalmente, debe ver que no haya cargos adicionales. Para esto, tenemos en la página web del Indecopi la plataforma de alerta de consumo, donde se pueden ver todos los productos que han sido detectados con algún tema de seguridad.

¿Qué puede hacer el comprador si el producto que pidió sufrió algún daño o no cumple con las características de la descripción?

​En esos casos, si el producto no llegó, está dañado o no era lo que se había visto, se debe acudir al libro de reclamaciones virtual de la empresa. Esto brinda una oportunidad para que se pueda resolver el conflicto de manera directa, sin intervención de la autoridad. Cuando se presenta el reclamo, la compañía tiene 30 días para resolverlo. Sin embargo, si la empresa no contesta a esta reclamación o el usuario no está satisfecho con la respuesta, podría presentar su reclamo ante el Indecopi. Para ello, la entidad estatal tiene una aplicación llamada ' Concilia Fácil', la cual permite conciliar en línea desde tu celular. Por el contrario, si no se logra la conciliación se puede presentar una denuncia.

TE PUEDE INTERESAR