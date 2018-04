Este 13 y 14 de abril se celebrará en Lima la VIII Cumbre de las Américas . Este evento reunirá a jefes de Estado y empresarios de la región. El año pasado el gobierno decretó estos días como no laborables para el sector público y privado.

Ante la duda sobre si corresponde un pago extra por laborar en estos días, tal como sucede cuando es feriado, te tenemos malas noticias. No se te pagará más por trabajar esos días. A continuación te contamos por qué.

Juan Carlos Calderón, socio del estudio Rosselló Abogados, explicó al diario El Comercio que "los días que son declarados como no laborables son distintos a los feriados por Semana Santa o Fiestas Patrias".

¿Por qué? Calderón sostiene que "los días 13 y 14 de abril tienen la particularidad de que será obligatorio compensar las horas no laboradas. Es decir, las personas que no trabajen esos días tendrán que pagar con trabajo posterior".



"Las personas que laboren esos dos días no recibirán un mayor sueldo. Simplemente ya no tendrán que devolver horas (no laboradas) como otros trabajadores", conclutó el especialista.

Así que ya sabes, esos días no percibirás una remuneración extra. Lo sentimos.