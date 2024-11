Cuestionado presidente de Petroperú: "No me importa si me quedo hasta mañana"

El presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, se mostró desafiante este lunes al asegurar que su gestión cuenta con el respaldo de los ministros del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

"No me importa si me quedo hasta mañana, yo cuento con la confianza de los ministros", dijo durante una conferencia de prensa.

El directivo de la petrolera estatal cuestionó a uno de sus antecesores, quien señaló que la empresa petrolera está quebrada. En ese sentido, aseguró que la compañía tiene un patrimonio neto positivo de US$ 2,460 millones.

"Cuando una empresa está en quiebra significa que el patrimonio neto está negativo, que la pérdida supera en el patrimonio. Eso se llama pérdida, quiebra real y hay salvaciones; sin embargo, no estuvo y nunca estuvo con patrimonio negativo. No como algún ex directivo de Petroperú dijo que la empresa estaba quebrada literalmente o es que no entendía o no conocía estas cifras o nunca le interesó o quiso quebrarlo adrede esta empresa", dijo.

Sin embargo, entre enero y octubre de este año, el Gobierno desembolsó un total de S/6,100 millones a Petroperú por concepto de capitalización. No obstante ello, el flamante titular de la empresa pública afirma que no estuvo en quiebra: "Nunca estuvo Petroperú ni siquiera en quiebra técnica porque la quiebra técnica tiene soluciones, salidas. Cuando una empresa no puede pagar sus cuentas puntualmente, entra en una especie de insolvencia y eso es negociación. Es mirar con los accionistas, con acreedores financieros y sale y tiene salida".

Narváez mostró las cifras que ganan los trabajadores de Petroperú en la que se observa que el Gerente general tiene un sueldo de S/ 26,607, mientras que el Gerente corporativo, S/ 25,559; el Gerente de Departamento 19,482; las Jefaturas, S/ 14,717; los supervisores S/11,822; y los empleados S/ 8,775.

"No me importa si me quedo hasta mañana o pasado mañana, pero como peruano tengo la obligación porque cuento con la confianza de los ministros y la presidenta que me ha nombrado. Me ha dicho: 'Alejandro, te encargas de este entuerto", agregó.

