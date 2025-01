Cuatro de 10 prefieren una jornada laboral más corta antes que vacaciones

En el Perú, cuatro de cada 10 trabajadores preferiría que se reduzca su jornada laboral en lugar de irse de vacaciones, reveló el estudio Vacaciones 3.0 del portal Bumeran.

De acuerdo con el estudio, el 31% de las personas trabajadoras priorizaría otros beneficios por encima de las vacaciones. Entre los otros beneficios se encuentra el tener un bun sueldo, el 'home office' o la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo, los bonos o incentivos económicos adicionales, entre otors.

Al respecto, el director comercial de Bumeran en Perú, Miguel Bechera, manifestó que ahora las personas "valoran más el control sobre su tiempo y una compensación acorde a sus esfuerzos".

Por otro lado, el informe reveló que el 43% de los trabajadores tomó vacaciones laborales en el último año, mientras que el 57% no lo hizo. Entre los que no lo tomaron, el 31% señaló que el cambio de trabajo fue la principal razón.

Otros de los que no tomaron vacaciones fue porque no disponen de recursos económicos necesarios, además proque se enfocaron en otras metas personales o profesionales. También hay un grupo que no encontró un periodo adecuado en su agenda.

En cuanto al periodo de vacaciones, el 50% indica que disfruta de entre 20 y 30 días; el 21% dispone entre 10 y 15 días; el 11% entre 5 y 10 días ; y otro 11% cuenta con menos de cinco días.

"En ciertas organizaciones se observa la tendencia de ofrecer una semana adicional de vacaciones, además de lo establecido por ley. Sin embargo, solo el 10% de las personas trabajadoras afirma contar con este beneficio en sus empleos", precisó Bumeran.

