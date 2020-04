Debido a la situación de estado de emergencia que atraviesa el país por la expansión del coronavirus (COVID-19), muchas empresas están facultadas a aplicar el trabajo remoto para asegurar el bienestar de sus trabajadores.

Durante la cuarentena, extendida hasta el 12 de abril, solo podrán circular por la vía pública los trabajadores que cumplan labores vinculadas al acceso de bienes esenciales, por ello los que no se encuentren dentro de esos rubros deberán acatar la medida de aislamiento social, a fin de evitar mayores riesgos de contagio en el centro laboral o durante su traslado.

Así, con el fin de ayudar a mantener la continuidad operativa de las empresas, evitando riesgos de seguridad informática en el entorno doméstico, Narciso Basic, Business Information Security Officer de Equifax, entrega los siguientes consejos:

Contar con aplicaciones, programas y equipos preparados:

Es importante que las empresas estén preparadas para llevar a cabo esta modalidad de trabajo, contando, por ejemplo, con equipos que tengan instalados una VPN (Virtual Private Network), para asegurar de que al momento de conectarse a una red externa de la oficina, la información esté protegida.

Mantener actualizada la estación remota:

Se deben revisar los procesos de actualización de sistemas y programas para mantener la seguridad de los equipos en todo momento.

Crear conciencia sobre el acceso a redes públicas:

Se recomienda no acceder a redes WiFi públicas que no cuenten con una contraseña (redes abiertas). En caso de ser necesario, debe hacerse mediante la red de telefonía móvil 3G/4G-LTE, no olvidando realizar toda conexión por medio de una VPN.

Resguardar datos de acceso:

Las credenciales de ingreso (usuarios y claves) a las diferentes plataformas deben protegerse en todo momento, para evitar que personas no autorizadas o que no pertenecen a la compañía, hagan uso de las cuentas.

Usar herramientas eficaces para reuniones remotas:

Las videoconferencias son esenciales en situaciones de contingencias. Existen diversas plataformas para asegurar la conectividad, como Skype, Zoom y Google Hangouts, por nombrar algunas.

