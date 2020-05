En época de pandemia como la del coronavirus, las lavanderías son indispensables para que aquellos que no tienen lavadora no acumulen ropa sucia en casa, y sí en cambio puedan conservarla limpia y desinfectada. Sin embargo, aún no existe un protocolo sanitario aprobado para la reapertura de las casi 9 mil lavanderías a nivel nacional, que además dan empleo a cerca de 40 mil trabajadores, comentó la vocera de Lavanderías Peruanas, Verónica Quiroz, a Perú21.TV.

“Hemos enviado un protocolo al Ministerio de la Producción y nos indicaron que lo van a revisar. (...) Ya está cambiando la temperatura. Para evitar alergias y que la ropa no sea un foco infeccioso en casa, consideramos que debemos volver a operar”, comentó la representante de las lavanderías de Lima.

“Necesitamos una fecha de reapertura para adaptar nuestros locales al protocolo. (...) Aprobar uno sería un gran paso para tener claro cuándo vamos a retomar las actividades, que podría ser el 1 de junio”, agregó.

En la propuesta presentada al Produce, explicó Quiroz, se plantea la desinfección del calzado de los clientes y el personal que ingresa a cada local, así como de todas las bolsas. Está en manos del ministerio hacer las mejoras del caso al protocolo para su aprobación y así permitir que las lavanderías puedan reabrir en el menor tiempo posible.

