El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso medidas extraordinarias a 19 sectores (pliegos) del gobierno central para reducir el gasto corriente en partidas “no críticas”.

La cartera del jirón Junín ordenó que los gastos por servicios de telefonía móvil, viajes domésticos e internacionales, vestuarios, accesorios, calzado y prendas diversas, servicios de publicidad e imagen institucional, seminarios y talleres, consultorías y combustibles que se realicen en este año no podrán incrementarse en más del monto que se gastó en 2023.

Sobre la base de las partidas en mención y el historial de gastos del portal Consulta Amigable del MEF, se ahorrarían más de S/330 millones, con los topes fijados a sectores como la Presidencia del Consejo de Ministros, Cultura, Ambiente, Justicia, Interior, Relaciones Exteriores, Economía, Educación, Salud, Trabajo, Agrario, Energía y Minas, Defensa, Comercio Exterior y Turismo, Transporte y Comunicaciones, Vivienda, Producción, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social, según cálculos de Perú21.

Las medidas también alcanzan a Petroperú y las empresas del Fonafe, aunque su aplicación tiene algunas excepciones como, por ejemplo, los viajes que se hacen para las acciones de gestión del riesgo de desastres, entre otras.

Impacto en el déficit

Sin embargo, incluso si esta política tuviera éxito, solo contribuiría con una fracción de los más de S/7,400 millones necesarios para reducir el gasto fiscal en 2024 y alcanzar un déficit del 2% del PBI para cumplir con la regla fiscal.

“Viendo los rubros no parecen algo que fuera muy importante; es más un gesto político, porque no representan los grandes gastos del país. Lo que más ha crecido es el gasto en remuneraciones. Debería reducir ese gasto o dejar de lado los aumentos que ya estaban pactados, pero no creo que sea factible políticamente”, dijo a Perú21 Carlos Casas, profesor de la Universidad del Pacífico.

El ministro de Economía, José Arista, sostuvo a RPP que, además de las medidas de austeridad, el Decreto de Urgencia N° 006 ha corregido las restricciones y cuellos de botella que impiden una correcta gestión del gasto en los tres niveles de gobierno, así como algunos errores que se cometieron en presupuestos anteriores.

Por último, dijo que se atendieron los compromisos de los Juegos Bolivarianos vinculados a la construcción de infraestructura.