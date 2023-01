Conforme pasan los días de este nuevo año, es necesario establecer metas financieras para alcanzar los objetivos. María José Artacho, country manager de Global66 Perú, recomienda algunos propósitos financieros para considerar en 2023.

Ahorro en monedas fuertes: Cada vez más las monedas pierden valor adquisitivo, por lo que tener sus ahorros en varias divisas pueden brindarle mayor respaldo a corto y mediano plazo. Para esto, establezca una meta de ahorro, divida la cantidad total en metas mensuales alcanzables y destine un porcentaje al resguardo en otra moneda. Esta práctica de resguardo en otra moneda posibilita preservar estable un activo que suele mantener su valor en los mercados globales, considerando que cerca del 80% del comercio internacional está establecido en dólares.

Pague deudas: Si tiene deudas, establezca un plan para pagarlas. Puede comenzar con las deudas con tasas de interés más altas y trabajar hacia las deudas con tasas de interés más bajas. Cuando sus finanzas personales están bajo control, es conveniente dedicar solo una parte de los ingresos a pagar deudas. La recomendación es no endeudarse nunca por encima del 35% o 40% de los ingresos mensuales.

Elimine los gastos innecesarios: Usualmente las personas gastan “pequeñas” sumas de dinero en compras innecesarias que a fin de mes terminan suponiendo una cantidad importante del presupuesto. Una forma muy sencilla de afrontar este reto de limitar los gastos hormiga es analizar en cuáles de esos gastos se puede prescindir buscando alternativas más baratas o gratuitas.

Compre de forma responsable: Cree un presupuesto para su dinero y trate de seguirlo. Un presupuesto le ayudará a ver dónde está gastando su dinero y a hacer ajustes en caso de ser necesario. No hace falta que renuncie a algún capricho, pero se aconseja que antes evalúe sus posibilidades. Es útil la regla de las 48 horas: tómese dos días para pensar si lo necesita, o no, si es el momento adecuado, etc.

Genere ingresos extra desde casa: La globalización y la tecnología moderna han dispuesto de un amplio portafolio de trabajos alternos para ganar dinero extra desde casa. Estas nuevas alternativas para ganar en dólares varían dependiendo de la actividad, pero están al alcance de la mano de aquellas personas que quieran hacer productivo su tiempo libre. Algunos ejemplos son: respondiendo encuestas, creando contenido, traducción y corrección de documentos, entre otros.

Asimismo, señala que hay que conocer con exactitud nuestros ingresos y diseñar un plan de gastos a corto y medio plazo recordando siempre la importancia de hacer un seguimiento constante y revisión de los avances y cambios necesarios para seguir enfocado en las metas establecidas.