En esta época de crisis, que no se sabe cuándo acabará, aplica muy bien la frase “hay que guardar pan para mayo”, pero si ese pan se puede incrementar , mucho mejor. Ante este contexto, invertir el dinero extra se convierte en una opción siempre y cuando se analice bien las diversas opciones.

Pero antes de definir en qué desembolsar, hay que tomar en cuenta algunas recomendaciones. Jorge Luis Ojeda, docente de la EPE de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), y Luis Chávez, profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, explican que lo primero es identificar cuál es el perfil del ahorrista/inversor y en qué tiempo necesitará la inversión, es decir en el corto, mediano o largo plazo.

“Hay que invertir los recursos adicionales. Nunca el que se necesite o esté comprometido para el corto plazo. Por ejemplo, si se tiene un ahorro cuyo fin es la matrícula de los hijos o el pago de la hipoteca, esa plata no se debe tocar”, resalta el representante de la UPC.

Ahora sí, ¿cuál es el mejor destino para su dinero? Si su intención es generar rentabilidad para un corto plazo, una opción son los depósitos, indica el profesor de la UP.

En la página de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (www.sbs.gob.pe), puede encontrar la entidad que le brindará un mayor rendimiento, aunque ese no es el único factor que se debe tener en cuenta para la elección.

“Es importante conocer la calificación de riesgo de la entidad financiera, la cual es una información pública y con esa información tomar una decisión”, detalla Castellanos.

Otra opción de inversión también son los fondos mutuos, manifiesta el profesor de la ESAN Graduate School of Business.

“Si se apuesta por este instrumento, hay que tomar en cuenta en qué moneda voy a invertir y qué riesgo tendrá, si será bajo, alto o mediano”, resalta Luis Chávez.

También considera que si se quiere apostar por acciones, en este año tan complicado para el país, se haga por las extranjeras, ante la incertidumbre por las elecciones generales y la crisis sanitaria.

NEGOCIOS

¿Es un buen momento para abrir un negocio? El profesor de la EPE de la UPC señala que en caso de que quiera apostar por una empresa, lo haga “siempre que conozca o tenga experiencia en el rubro”.

“Si no conoces el rubro al cual te quieres entrar, eso sale mal. Si por ejemplo, trabajabas construyendo muebles, puedes apostar por tu propio emprendimiento relacionado con ello. Si quieres invertir en un negocio que alguien te dijo que es rentable, pero no tienes conocimiento del mismo, es probable que no salga bien”, asegura.

DATOS

Luis Chávez asegura que otra opción de inversión es un inmueble, ya sea una casa, un departamento o un terreno, pues afirma que con el tiempo puede generar alguna rentabilidad.

Por su parte, Enrique Castellanos recomienda que antes de elegir en qué acciones invertir, acercarse a un agente de bolsa para orientarse y encontrar la mejor opción de acuerdo al perfil que se tenga.

