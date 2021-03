El pasado fin de semana, la presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Claudia Cooper, se refirió a las AFP como “el actor del mercado de capitales más grande e importante”. Por ello, advirtió el riesgo en caso el Congreso de la República concrete un nuevo retiro de los afiliados. En el supuesto que esto suceda, ¿quiénes se convertirían en protagonistas del mercado bursátil limeño?

Ignacio Aguirre, fundador y presidente de Gamnic e Independiente SAF, comentó que reemplazar a las AFP de un día para otro es bien complicado. Sostuvo que estas entidades han ido comprando acciones durante años y tienen la mayoría de las que flotan de las principales empresas en Perú. Por lo que para las AFP vender esas acciones no tiene sentido porque sus fondos siempre crecen.

“¿Quién podría absorber eso? No creo que haya un institución de ese tamaño que pueda absorber todo eso tan rápido. Porque por más que para ellos sea chico, para otros es grande”, indicó.

Agregó que probablemente tendrían que gestarse algunos fondos mutuos que quieran comprar esas participaciones. Allí hay una cantidad de clientes y fondos importantes que, tal vez, absorberían parte de esa participación y, tal vez, aprovechen que van a vender para ellos comprar y tener esas posiciones. Aunque Aguirre reconoció que es complicado porque en un país como el Perú existe mucha volatilidad.

Por otra parte, señaló que para toda la parte de bonos, en lo que es renta fija, ahí los fondos mutuos, y otros actores, inclusive bancos y fondos internacionales, podrían absorber sin tanto problema. Pero en definitiva no cree que sea una sola institución, sino varios fondos que vean la oportunidad.

Por su parte, Marisol Lazarte, gerente general de Acres SAB, indicó que uno de los riesgos de la afectación de las AFP con nuevas liberaciones de fondos, está en reducir las fuentes de fondeo de instrumentos de largo plazo en el mercado de capitales peruano. Estas entidades, dijo, hoy en día tienen un rol importante invirtiendo en instrumentos de determinadas características, como plazos y tamaño donde no hay mucha demanda de otro tipo de inversionistas. Por lo que bonos corporativos de empresas de gran tamaño y plazos prolongados posiblemente no coparían la demanda esperada sin las AFP.

“Hay otro tipo de instrumentos, sin embargo, de empresas más pequeñas o emisiones de menor tamaño que no se verían afectadas, porque hoy no son elegibles para las AFP. Por ejemplo, actualmente las emisiones del Mercado Alternativo de Valores (MAV), donde emiten empresas pequeñas y medianas con facturación promedio de hasta US$ 100 millones, no cuenta con fondeo de AFP, sino más bien de compañías de seguros, cajas, fondos mutuos, personas jurídicas y personas naturales o retail”, explicó.

En tanto, Yang Chang, docente del programa especializado en Finanzas de la Universidad de Piura, dijo que en caso las AFP pierda protagonismo en la Bolsa de Valores de Lima, los fondos mutuos pueden copar parte de ese mercado. Además, apuntó que “tienen la posición de inversión de empresas de seguros y de entidades bancarias que también podrían aprovechar activos a buen precio cuando las AFP tengan que liquidar posiciones”.

OPORTUNIDAD

Ignacio Aguirre sostuvo que hay una oportunidad en la eventual crisis de los fondos privados de pensiones y es que se haga conciencia que el mercado de capitales en Perú se debe desarrollar. “A mi juicio pasa por una reforma que busque crear los incentivos para que las AFP inviertan más dinero en Perú, en cosas que sean más rentables y tengan menor riesgo, y ahí están las medianas empresas en Perú que son las que más crecen”.

Resaltó que la mediana empresa ya es del tamaño de la banca corporativa, y muchas buscan crecer pero las AFP no han tenido mayor participación. Y aclaró que se refiere específicamente a la mediana empresa, porque si van a la pequeña es un riesgo muy alto y en la gran empresa se pueden financiar ellos mismos. “Me parece un play bien lógico para una AFP entrar ahí con un riesgo bajo y obtener mejores retornos”, detalló.

