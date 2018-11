Cristiano, una máquina de marcar goles... y de generar ingresos

La Juventus de Cristiano Ronaldo es favorita para el partido del miércoles ante el Manchester United en Champions League. Pero el fichaje del portugués responde asimismo a una lógica económica y debe permitir al club turinés reducir la diferencia que, en ese campo, le separa aún de los 'Diablos Rojos'.

"Vamos a planificar, uno tras otro, los últimos pasos que nos quedan por dar para convertirnos en el número uno", explicaba al periódico Financial Times el presidente de la Juventus Andrea Agnelli poco después del fichaje de Ronaldo.

Para ser los número uno en el plano deportivo, los turineses cuentan con la capacidad goleadora de CR7 para conquistar la Champions League, que el luso ha ganado en cinco ocasiones. Por su parte, la Juve perdió las finales de 2015 y 2017.

Pero el objetivo es doble. "En paralelo a la progresión deportiva, el objetivo es consolidar nuestro estatus como potencia económica en el seno del fútbol mundial", explicó Agnelli durante la reciente asamblea general de accionistas del club.

En las semanas que siguieron a la firma del quíntuple Balón de Oro, el precio de cada acción de la Juve se multiplicó en la Bolsa de Milán.

Aunque después sufrieron una caída debido a las acusaciones de violación que pesan sobre el exjugador del Real Madrid, la reacción del mercado justifica la inversión.

Considerando que se trata de un jugador de 33 años, no es desmesurado el traspaso por US$ 126 millones, y un coste total estimado en US$ 388 millones por la duración del contrato.

Valor añadido



Para la Juventus, decidida a convertirse en una marca mundial de primer orden, Ronaldo debe ser un vector de crecimiento.

Según el último estudio de Deloitte, su cifra de negocios, superior a los US$ 457 millones, la sitúa en el puesto 10 del ranking europeo, lejos del Manchester United, su rival del miércoles, que lidera esa clasificación con US$ 772 millones.

Los 'bianconeri' están superados asimismo por los históricos Real Madrid, Barcelona y Bayern Munich, con los que rivalizan. Sin embargo, en el plano deportivo ha tenido mejores actuaciones que los riquísimos Manchester City, Chelsea o PSG en las últimas temporadas.

En cuanto a las ganancias comerciales, la diferencia es del triple en favor del United respecto a la Juve (US$ 130 millones contra US$ 371 millones) y ahí es donde el efecto Ronaldo debe hacerse sentir.

"Estamos plenamente convencidos de que Ronaldo es un valor añadido desde todos los puntos de vista. En el plano comercial, por ejemplo, facilitará nuestra influencia mundial", aseguró Agnelli. El directivo tiene en la mira los mercados estadounidense, chino y del sudeste asiático.

Acelerador de crecimiento



Entre los efectos inmediatos de la llegada de Ronaldo, está la venta de camisetas. Durante la asamblea general de accionistas, el nuevo responsable comercial del club, Giorgio Ricci, aseguró que las ventas "se duplicaron respecto a la pasada temporada, con un importante desarrollo online".

En los mercados extranjeros, la Juve se beneficia de la popularidad de Ronaldo. CR7 se ha convertido recientemente en la personalidad más seguida del mundo en Instagram con más de 144 millones de 'followers'.

Salvo en Italia, el luso es más seguido que la Juve. Desde la llegada del ganador de cinco Balones de Oro, el club piamontés pasó de 49 a más de 62 millones de seguidores en las principales redes sociales.

El club había aumentado considerablemente el precio de las entradas al estadio cuando las negociaciones con Ronaldo eran aún secretas.

Los patrocinios con la marca de ropa Adidas (US$ 14.8 millones al año) y con Jeep (US$ 18.2 millones) podrían también ver el montante aumentado.

El despacho de auditoría KPMG, que califica al luso de "acelerador de crecimiento", estimó en un informe reciente que la llegada de Ronaldo permitiría aumentar a la Juventus su cifra de negocios US$ 114 millones para alcanzar los US$ 571 millones "de aquí a dos o tres años".

Fuente: AFP