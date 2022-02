Comenzó a emprender a los 16 años. Cuando pedía algo, la respuesta de sus padres era: “Si lo quieres, consíguelo”. Cristian no procesaba el “no puedo” sino el “cómo puedo”. Con los ahorros de su vida, menos de 100 dólares, compró pulseras de silicona y las vendió en el colegio. Le fue bien. Un amigo le enseñó a importar de China lo mismo que vendía; sus costos bajaron y el margen creció. Así compró su primer auto a los 18 años y emprendió el camino sinuoso de las inversiones, travesía que cada vez lo lleva más lejos.

Está en Madrid, hasta donde llegó hace un año para seguir un MBA. Lidera la plataforma Invertir Joven y es un youtuber de finanzas personales. En 2021 publicó el libro Código dinero (Planeta) que llegó a ser best-seller en Amazon. Y ahora, Cristian Arens plasmará toda su experiencia en Código Dinero, videocolumna que publicará cada viernes, desde mañana, en Perú21TV, vía Facebook, YouTube, Instagram y www.peru21.pe.

A los 19 años empezó a invertir en la bolsa de valores. Hoy contabiliza tres inmuebles, inversiones en más de seis startups, un considerable portafolio de acciones y criptomonedas, y ahorra e invierte la mayor parte del dinero que gana. “Con las inversiones que ya tengo podría vivir solo de eso, tranquilo, sin tener que seguir trabajando, pero sería una vida bastante aburrida”, me dice el experto de solo 27 años. “Yo recién estoy empezando”, advierte.

- ¿La pandemia ha revolucionado el concepto del emprendimiento?

Para mí el emprendedor encuentra un problema y crea un negocio como una forma de solucionarlo. La pandemia ha traído nuevos problemas, nuevas oportunidades y nuevos negocios para los que se han adaptado.

-¿Qué hacer con nuestras finanzas en este periodo de transición hacia un aparente final de la pandemia?

Los momentos de mayor incertidumbre son los momentos también donde surgen mayores oportunidades. Primero tienes que empezar a educarte financieramente, ahorrar, invertir y tener más de una fuente de ingresos, son las leyes para poder tener abundancia en tu vida, y luego concentrarte en temas más específicos como en qué invertir. Por ejemplo, hace poco pude comprar un inmueble en Perú porque los precios estaban bajos y los alquileres se estaban manteniendo, lo vi como una oportunidad porque confío en el Perú a largo plazo. Las oportunidades están para el que las quiere ver.

-¿Qué se hace con el miedo a arriesgar los ahorros o hasta renunciar al trabajo para dedicarte de lleno al emprendimiento?

El miedo es un mecanismo de defensa, es fundamental porque hace que nos alejemos de lo desconocido. Cuantas mayores certezas podamos obtener, mejores resultados tendremos, y para ello necesitamos información de valor para reducir ese miedo. Lo primero es buscar esa información y después poner acción. Al final, también es asumir riesgos. No recomiendo renunciar a tu empleo para emprender, recomiendo que si vas a empezar a emprender lo hagas con una fuente de ingreso fija, paralela, que puede ser un empleo; tendrás que sacrificar otras cosas, sobre todo tiempo.

-Dices que el dinero debe trabajar por ti. ¿Cómo hacerlo?

La idea es que con la educación financiera la gente pueda hacer trabajar su dinero. Para que ocurra, tu dinero tiene que estar invertido, un ejemplo puede ser comprar un inmueble y alquilarlo, tendrás un ingreso residual, que no dependerá de tu tiempo y lo tendrás de manera continua. También puedes hacerlo con un depósito a plazos, comprando acciones que paguen dividendos, puedes hacerlo hasta con criptomonedas; el problema es que la información no te la enseñan en el colegio o la universidad, la información tienes que ir a buscarla. El propósito que tengo es cambiar el mundo a través de la educación financiera. Desde chico he buscado ser independiente, no me avergüenza vender o fracasar.

-¿Cuándo te ha ido mal?

He intentado sacar marcas de ropa, productora de fiestas, productora de eventos corporativos, una startup de limpieza, una startup de importaciones, he intentado hacer mil negocios que me han ido mal, pero nunca me he dejado llevar por lo que me va mal, sino siempre me enfoco en el aprendizaje que tengo de esas experiencias y sigo adelante. En una de esas experiencias, cuando tenía 22 años, estaba acabando la universidad y me estaba yendo muy mal, todos mis amigos estaban saliendo de la universidad con buenos empleos; en ese momento fue que comencé a aprender más de cómo administrar mi dinero. Ahí fue donde empecé a hacer las cosas mejor financieramente hablando. Cuando empecé a invertir en bolsa a los 19 años no tenía quién me guíe y comencé a perder bastante dinero los primeros dos años. Pero no me rendí, persistí, aprendí, comencé a informarme cada vez más. Hoy enseño a invertir en bolsa, tengo más de 2 mil alumnos.

-¿Qué se debe enseñar en los colegios sobre finanzas personales?

En los colegios muchas veces nos concentramos en las calificaciones y no en despertar la curiosidad de los alumnos. Sobre finanzas personales, se debe enseñar cómo ahorrar, invertir, cómo manejar tus tarjetas de crédito, cómo manejar los créditos, de emprendimiento, cómo funciona la bolsa, sobre crecimiento personal.

-¿Los peruanos sabemos ahorrar, usar las tarjetas?

No me gusta generalizar, pero si comparamos Perú contra España, en Perú se ahorra más. Respecto a tarjetas de crédito, creo que el sistema en Perú está mal, en Latinoamérica en general. Las tarjetas de crédito están diseñadas para endeudar a las personas que no saben cómo usarlas.

-¿En qué podemos invertir mañana, qué idea recomiendas poner en la mira?

Primero invierte en ti, en conocimiento, a través de libros, capacitaciones, podcast. Luego hay muchas alternativas: bolsa, inmuebles, negocios, criptomonedas, préstamos. Pero siempre necesitas el conocimiento primero.

AUTOFICHA:

- “Soy Cristian Arens Justo. Tengo 27 años. Nací en Lima. Estudié Administración de Empresas. He sido empleado una vez, por dos años y medio, lo hice por necesidad, en el momento que estaba súper quebrado, pero paralelamente comencé a emprender”.

- “Luego estudié un MBA en Madrid, que lo he extendido. La clave para que te vaya bien en YouTube es la constancia y creatividad, que es importante para cualquier tipo de emprendimiento. La generación de contenidos en Internet será cada vez más competitiva”.

- “Tengo mi empresa que se llama Invertir Joven (www.invertirjoven.com), donde dictamos cursos de finanzas personales, inversiones, cualquier tema de negocios digitales. Hago conferencias, mi podcast es el número uno de negocios en Perú. Se vienen muchos proyectos, un nuevo libro pronto”.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con el general José Baella, extitular de la Dircote, sobre la investigación anunciada del Ministerio Público sobre la injerencia del Ejecutivo en los ascensos irregulares de la Policía Nacional.

TE PUEDE INTERESAR