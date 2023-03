La quiebra de Sillicon Valley y Signature Bank ha sido un evento muy grave para el sistema financiero norteamericano, cuyos depósitos combinados fueron de $263 mil millones de dólares convirtiéndolo en el peor año de quiebras de bancos de su historia.

“A pesar de los esfuerzos de las autoridades de gobierno para mitigar el pánico financiero generado, nuestra visión establece que estos hechos son similares a los sucedidos en 1973 y el 2008, por lo que esperamos que los mercados sufran un colapso similar alrededor de 50% de su valor actual”, comenta Washington López

Además, el informe publicado en Social Science Research Network titulado “Monetary Tightening and US Bank Fragility in 2023: Mark – to – Market Losses and Uninsured Depositor Runs?” indica que 186 bancos en los Estados Unidos corren el riesgo de quiebra debido al aumento de tasas de interés y un alto porcentaje de depósitos no asegurados. Principalmente, porque más alzas de tasas continúan deteriorando los valores de largo plazo que poseen los bancos como inversiones tales como los bonos de tesoro de 30 años o las deudas hipotecarias.

“No consideramos que la reserva federal realice una pausa del alza de las tasas de interés porque su lucha contra la inflación aún no acaba, debido que su valor actual es más del triple que su meta inflacionaria de 2%. Lo que sí pensamos es que las futuras alzas van a ser mínimas, pero, aun así, debido al monto elevado de dinero que gestionan los bancos, pueden ser críticas y destructivas para las entidades que posean una estructura más vulnerable, aumentando el pánico financiero y provocar otra corrida bancaria que lleve al crash del mercado”, afirma López.

Adicionalmente, el especialista de Washington Capital estima que los bancos endurecerán sus condiciones crediticias para reducir su exposición al problema de liquidez, “y al disminuir su oferta de crédito van a aumentar el riesgo de que la economía ingrese en recesión”, agrega.

Reserva Federal

Por otro lado, la reserva federal activó su ventanilla de liquidez como medida preventiva para evitar que más bancos ingresen en problemas de insolvencia, sin embargo, esta acción es contraproducente en su combate contra la inflación, porque al inyectar más dinero al mercado a través de los bancos, se provocará un mayor calentamiento de la economía y por ende mayor inflación en el mediano plazo, lo cual concluirá con alzas más fuertes de tasas, y mayor daño a los activos de largo plazo de los propios bancos.

Asimismo, luego de la reciente alza de 0.25 era la alternativa Gonzalo García Arboccó, director comercial de X Prime comentó que “era la alternativa menos dañina para el mercado avanzando lento al nivel de inflación deseado. Por el momento y como reacción directa, podemos esperar un ligero fortalecimiento del dólar y una pequeña corrección en el oro. Sin embargo, recomendamos ser desconfiados con sus inversiones porque estamos en tiempos en donde buenas noticias para la economía, no necesariamente son buenas noticias para la bolsa”, agregó García Arboccó de X Prime.

En resumen, el principal daño ocasionado por el alza de las tasas de interés es generada al área de inversiones de los bancos, que suelen colocar sus excedentes de dinero en los bonos de tesoro de largo plazo que van reduciendo su valor con el incremento del costo del crédito, ocasionando un desbalance en su flujo de tesorería en las entidades financieras que sufren fuertes retiros de dinero por parte de sus clientes, ya que tienen que ejecutar las pérdidas para atender los requerimientos de sus usuarios.