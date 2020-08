El impacto de la crisis y la pandemia en el empleo fue claro: 6.7 millones de empleos perdidos entre abril y junio, según el INEI. Y los sectores comercio, servicios y manufactura sufrieron los mayores recortes de planillas o incluso desapariciones de empresas.

No solo los despidos abundaron en los tres sectores, también la subsistencia misma del negocio: entre enero y julio, 38 de los 51 procesos concursales solicitados ante el Indecopi (75%) correspondieron a compañías de esos rubros. Ahí se definirá el futuro de las mismas, que puede implicar una liquidación o una reestructuración para prevenir una crisis por incumplimiento de pago de deudas. Estos procesos suelen involucrar a medianas y grandes firmas.

Según Indecopi, las firmas sometidas a concurso en enero-julio están en comercio (33.3%), servicios (25%), manufactura (16.7%), transportes (8.33%), inmobiliario (8.3%) y personas naturales (8.3%).

Además, entre enero y julio hubo 18 procedimientos ordinarios, de los cuales 17 fueron a pedido de los acreedores.

“No es extraño que los acreedores utilicen el sistema concursal para presionar (pagos). Esto conduce a que el deudor tenga dos opciones: no paga y queda en insolvencia o paga y se acabó la historia. Y es legítimo”, afirma el abogado y socio de Bullard Falla Ezcurra, Alfredo Bullard. No obstante, aclara que “la gran mayoría de empresas que va a Indecopi terminan en liquidación y no en reestructuración”.

Por otra parte, el socio del estudio Prietocarrizosa Ferrero, Guillermo Ferrero, explica que los 51 procesos pueden lucir como una fotografía del reducido sector formal que va al Indecopi y de la falta de difusión sobre el Plan de Refinanciamiento Empresarial (PARC), pensado para la mediana y pequeña empresa.

“Este procedimiento, además, es completamente virtual”, afirmó.

Tenga en cuenta

Para José Cúneo, socio del Estudio Payet, el inicio de los concursos no necesariamente puede haber sido iniciado por la crisis.

“Pueden haber venido de una situación estructural del pasado. Las que se hayan iniciado a partir de marzo podrían estar vinculadas”, precisó el experto.