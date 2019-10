El impacto de la crisis en Chile por los saqueos y actos de violencia en varias ciudades podría verse en la mayoría de países de la región, si no se controla a tiempo. Para el economista y profesor de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, el mayor riesgo es que un efecto contagio genere la salida de capitales extranjeros en América Latina.

“Chile es un referente regional y en la medida que los capitales se mueven en manada, podría generar una contracción general de capitales extranjeros de la región (…). En caso de un efecto contagio, se afectarían todos (los países) por la salida de capitales. Ecuador pasó por lo mismo, Argentina está por elegir a un candidato populista y las elecciones bolivianas generan dudas”, explicó a Perú21.

Si bien Parodi considera que “puede estar ocurriendo un giro a la izquierda en la región”, también aclara que cuando algo así ocurrió en Perú, se respetó la apertura al libre mercado y el equilibrio macroeconómico. Por ello cree que “mucho influirá (en el futuro de Perú) la composición del Congreso que elijamos el 26 de enero”.

Por otra parte, Elmer Cuba, socio de Macroconsult y miembro del directorio del Banco Central de Reserva, comentó que aunque no se prevé un efecto a corto plazo por el bajo intercambio comercial, si la situación en Chile empeorase, “podría venir más inversión chilena al Perú porque este sería más rentable”.

Parodi tiene una opinión similar: “Podría aumentar la inversión chilena en Perú, pues aunque suene paradójico, hoy Perú aparece como más estable que Chile. Lo importante es que no baje el comercio entre ambos países”.

Comercio exterior

En el caso de las exportaciones, las que podrían afectarse son las ventas de productos agroindustriales y de prendas de vestir. Así lo prevé Carlos González, el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (ADEX).

“De cara a la crisis que viene enfrentando Chile, consideramos que si habrá un impacto negativo en las exportaciones peruanas, pero, este se concentraría más en los bienes de consumo, como alimentos y vestido, que en los productos que son utilizados en procesos industriales como los minerales y la química inorgánica”, precisa

Según ADEX, la agroindustria destaca por ser el sector no tradicional más importante, pero en los ocho primeros meses del año le fue mal, registrando una caída de 2.7%. Por ello prevén que la crisis chilena podría acentuar tal tendencia. No obstante, González aclara que "el más sensible a episodios en los que los consumidores recortan sus gastos, son la prendas de vestir”.

Si bien los despachos de confecciones venían creciendo a una tasa de 82% en lo que va del año, la compra de prendas de vestir sería la primera en reducirse.

“Son productos cuya compra puede posponerse con relativa facilidad, no así los alimentos que atienden a una necesidad básico y, por lo tanto, su demanda es relativamente menos elástica”, aclara González.

Tenga en cuenta

En términos anuales, las exportaciones peruanas superan los US$1,220 millones, en tanto que las importaciones desde Chile suman US$ 1,320 millones, revelando una balanza comercial ligeramente positiva para Chile.

Carlos Parodi descarta que la caída o problemas que enfrente la Bolsa de Santiago puedan afectar significativamente a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) “porque se trata de composiciones diferentes de activos financieros”.