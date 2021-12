Luego de la intervención de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la suspensión de las operaciones de las 96 agencias que tienen a nivel nacional, directivos de la cooperativa Credicoop se pronunciaron por la presunta quiebra de la entidad financiera y el dinero de los más de 60,000 socios activos.

“Lo que ha hecho la superintendencia es un abuso, porque nosotros hemos cumplido con todos los requerimientos. Sin embargo, hoy vienen y cierran todo prepotentemente. Nadie me da una solución”, sostuvo la presidenta del Consejo Administrativa de la cooperativa, Rosadri Alcántara Zapana.

Agregó en conferencia de prensa que no hubo una comunicación pertinente de parte de la SBS y que simplemente actuaron de manera imprudente. Además, Alcántara refirió que el movimiento es político, que los grandes bancos no los quieren y que jamás le han fallado a los socios.

Con respecto al dinero de los ahorristas, Rosadri Alcántara recalcó que está en inversión, no se encuentra en las oficinas o como capital que puedan acceder de manera inmediata.

“La cooperativa es cooperativa de ahorro y crédito, ¿yo cómo pago los intereses de los socios?, con lo que coloco el crédito, entonces está en tránsito, el dinero está trabajando, no lo voy a tener el dinero en bóveda”, indicó la presidenta del Consejo de Administración.

Niegan problemas de liquidez

Por su parte, el coordinador general de la cooperativa Credicoop, José Martín Castillo, explicó cómo la entidad se viene adecuando a los parámetros que le exige la SBS.

“La superintendencia ingresa en julio de 2019 a supervisarnos y auditarnos. Nos ha costado más de US$ 1 millón Esto no es dable. La SBS nos ha dado seis años de adecuación, estamos en tres años... Han hecho observaciones y recomendaciones, una de ellas adquirir nuevo software. Su ratio de liquidez está por encima de lo que pide la SBS, en este momento no hay ningún problema de liquidez”, mencionó.

En tanto, el auditor de Credicoop, César Silva, reafirmó que la financiera no tendría ningún problema de liquidez y que esta intervención de la SBS está generando un pánico financiero.

Recordemos que el pasado martes 30 de noviembre, la SBS intervino a Credicoop Arequipa, por pérdida del capital social y de la reserva cooperativa.

Según la entidad, la cooperativa tiene aproximadamente unos casi S/ 500 millones en depósitos y a junio de este año cuenta con un patrimonio negativo de S/ 199 millones.

VIDEO RECOMENDADO





Muchos peruanos salen del país para aprovechar los precios de venta de varios productos. Sin embargo, no muchos saben qué artículos pueden ingresar al Perú sin pagar tributo.. Es por tal motivo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) ha establecido ciertos límites con respecto a lo que puedes llevar en tu equipaje.