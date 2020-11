La demanda de vehículos nuevos viene recuperándose tal lo estimado y de manera sostenida, incluso en setiembre -con 12.667 unidades inmatriculadas, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP) - el segmento de livianos (sedán, hatchback, camionetas, pick up y furgonetas, station wagon y SUV) ya rozaba los niveles prepandemia.

Pero, en este camino hacia la recuperación, las preferencias de compra del consumidor han cambiado debido a la pandemia, motivando un mayor interés por adquirir vehículos de menor precio, asegura Elisa Mendoza, gerente de operaciones de OLX Autos Perú.

“Antes el ticket de compra en la plataforma era de US$ 18.000, pero ahora este bajó y se sitúa en el rango de US$ 14.000 y US$ 16.000, donde se concentra el 70% de nuestras ventas”, revela.

Indica que -si bien Toyota, Hyundai, Kia, Nissan y Chevrolet siguen liderando las ventas, con una participación de 18%, 12%, 11%, 7% y 5%, respectivamente- las marcas chinas están mostrando un mejor comportamiento y vienen ganando terreno.

Esto responde a que manejan un ticket atractivo (US$ 13.000); buenas ofertas en modelos SUV y a que han ganado mayor confiabilidad en el mercado. Así, destacan marcas como Chery, JAC y Great Wall.

AUTÓPOLIS

Este comportamiento, detalla la ejecutiva, también está aunado a la agresiva postura a nivel de precios que están adoptando las marcas y concesionarios.

Precisamente, comenta, octubre y noviembre son los meses en los que se concentran las liquidaciones de modelos y se lanzan nuevos. Por ello y a fin de contribuir con la industria, realizarán la feria de autos nuevos Autópolis. “Esta será una oportunidad para que las marcas y concesionarios liquiden stocks de 2020, generados por los dos meses y medio sin vender debido a la cuarentena”, dice.

En esta tercera edición -ahora 100% virtual y que va del 16 al 25 de noviembre- el objetivo es atraer a 30.000 potenciales compradores por día, en vista que no habrá restricción de horario, y tener 30 stands, señala. “Se espera que cada marca o concesionario presente 20 modelos, es decir, que tendremos unos 600 modelos publicados a través de Autópolis”, afirma.

“Y como la idea es darle a los interesados una experiencia 360 en su compra, en la feria también estarán las entidades financieras y aseguradoras; además los clientes tendrán la opción de dejar a sus autos usados en parte de pago”, comenta.

RITMO DE OLX

Elisa Mendoza indica que el tiempo de navegación en OLX Autos es de 11 minutos, lapso en el que los interesados suelen visitar hasta tres marcas.

Las SUV, pick up y sedán son los tipos de autos que han mostrado una mejor performance de cara a su recuperación en octubre.

En dicho mes, OLX logró crecer en 15% los niveles de visita e interés de compra respecto a setiembre.

“A diferencia del mercado automotor, la plataforma desde junio logró alcanzar los mismos niveles de venta prepandemia, ya que los canales digitales se activaron más rápido que los físicos”, asevera.

