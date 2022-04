El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) ya le cuesta a los peruanos US$5,718.35 millones, según un reciente reporte de la Contraloría General de la República. De dicho monto, US$4,999.82 millones corresponden a la inversión integral del proyecto y US$718.53 millones se explican por los intereses del financiamiento.

La Contraloría también advirtió un retraso en el avance de las obras desde junio del año pasado.

“Al 23 de febrero de 2022, el avance real acumulado del PMRT era de 97.21% pero el avance programado referencial es de 99.60%, por lo que existe un atraso de 2.39%, lo cual no ha sufrido ninguna reversión desde junio de 2021 cuando el retraso era de 2.33%”, reportó la entidad.

Si bien las obras habían comenzado en junio de 2014 y su culminación estaba programada para el 8 de septiembre de este año, se establecerá una nueva fecha. Esto se debe a que actualmente Petroperú y los contratistas se encuentran evaluando el efecto de la pandemia en el referido proyecto.

La entidad también mencionó que la paralización y falta de culminación de trabajos de la Unidad Auxiliar de la Planta de Producción de Hidrógeno podría postergar “el arranque de otras unidades que son clave en la refinación de combustible, además de ocasionar diversos pagos al contratista a cargo de las Unidades de Proceso de dicho proyecto”.

Otro aspecto que también destacó en el informe fue el hecho de que existan pólizas de seguro “que no cubren el valor actual de las Unidades de Proceso y Unidades Auxiliares”.

“Un tercer hecho evidenciado en el informe de Hito de Control, gira en torno a las pólizas CAR (seguro de daños materiales que protege a obras civiles durante su construcción) adquiridas por el Contratista (UP) y por Petroperú no aseguran el valor actual de las Unidades de Proceso (UP), que asciende a US$2,908′053,319, y de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios (UA&TC), que asciende a US$1,036′805,657.55, del PMRT”, precisó la Contraloría en el documento.