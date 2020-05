Si se compara la cantidad de videollamadas diarias de internet móvil entre la primera semana de marzo y el 9 de mayo pasado, ha habido un aumento del 155%, informó Movistar.

La empresa afirmó que el uso de esta herramienta de comunicación se ha incrementado, a raíz de la cuarentena decretada por el Ejecutivo para frenar el coronavirus.

En el caso de los minutos diarios dedicados a hacer videollamadas a través de dispositivos móviles, el tiempo promedio diario se ha incrementado 50%.

(Imagen: Movistar)

Según la compañía, el tráfico cursado de datos en videollamadas y llamadas sobre aplicaciones móviles creció en más de 5 veces desde el inicio del aislamiento social.

A su vez, se ha registrado un incremento de la demanda de tráfico de internet, que en el red fija creció en promedio 50% y en la móvil un 20%.

Conectividad en crisis

La crisis ha cambiado los hábitos de consumo y de uso. En comparación a inicios de marzo, hoy las herramientas de teletrabajo y videollamada han crecido tres veces en promedio su uso normal, aunque siguen siendo menor en comparación a lo que más consume la red móvil, como los videos en Facebook, Netflix, Youtube y TikTok cuyo uso llega al 87%.

En cuanto al uso del wifi en casa, ha tenido picos de aumento que llegaron a 200% en consumo por el uso de diversos dispositivos conectados a una misma red.

Por ello es importante realizar un uso eficiente de la red con los cuidados necesarios para un trabajo en remoto o aprendizaje en línea sin problemas.

(Imagen: Movistar)

En el caso de las horas pico, el mayor horario de consumo de internet se ha dado entre las 11.00 a.m. y las 11.00 p.m., por lo que lo recomendable es realizar descargas pesadas fuera de ese horario, por ejemplo en las primeras horas del día, entre 7.00 a.m. y 9.00 a.m.

En el caso de los fines de semana, el pico se alcanzó un domingo de abril en que se consumieron 4.1 Terabytes (TB) por segundo frente a 2.9 TB del domingo de la primera semana de marzo.

Este consumo equivale a reproducir 800,000 canciones o 4,000 películas en alta definición por segundo.

