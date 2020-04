La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, informó que el Gobierno ha previsto que al menos el 85% de trabajadores de las mypes estén cubiertos en la suspensión perfecta de labores o licencia sin goce de haber en medio de la crisis por el coronavirus.

“La previsión que hemos hecho en términos presupuestales es que si el 85% de todos los trabajadores del régimen de la microempresa estuvieran comprendidos en esta figura, tendrían el respaldo del pago de la prestación económica de la emergencia”, detalló la ministra en RPP Noticias.

En esa línea, la titular de la cartera de Trabajo recordó que la “suspensión perfecta puede operar solo en los supuestos señalados como excepción en cualquier régimen laboral siempre que se acredite que la prestación económica es grave”.

La ministra Cáceres mencionó que esta es la “primera vez que un Gobierno hace un esfuerzo sin precedentes para destinar recursos que ayuden a garantizar la cadena de pagos y alquiler de las empresas".

“La opción del Gobierno es muy clara y es no dejar en desprotección a los trabajadores más vulnerables (...) que son aquellos cuyos ingresos son bajos y no tienen capacidad de ahorro como el caso del régimen de la microempresa, donde no está previsto el derecho de compensación de servicios”, indicó.

El Gobierno anunció que para los empleados de las mypes se destinará una subvención de S/ 760 mensuales durante el periodo de emergencia, siempre y cuando se haya recibido la licencia sin goce de haberes. Además, los beneficiarios no deben percibir más de S/ 2.400 mensuales.

