También se modificaron algunos requisitos de acceso, entre los que figuran no registrar más de S/ 4,300 de deuda coactiva en SUNAT hasta 2019. Las deudas de 2020 no se tomarán en cuenta. Luego, se deberá estar clasificada, a febrero de 2020, en la central de riesgo de la SBS , en la categoría ‘Normal’ o ‘Con Problemas Potenciales’ (CPP). Se considerará también en la categoría 'Normal’ a aquellas empresas que no cuenten con ninguna clasificación en los últimos 12 meses.