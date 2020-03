El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, anunció un paquete de S/ 30,000 millones para asegurar la cadena de pagos de las empresas, ante el impacto económico del coronavirus (COVID-19) en los negocios.

Según el ente emisor, la medida beneficiará a 350 mil empresas, de las cuales 314 mil son microempresas.

“La mayor parte son empresas chicas y medianas. Hay algunas grandes, pero con un tope”, anotó en entrevista a Canal N.

Este paquete sirve como garantía ante los bancos para que puedan mantener a los empresarios como sujetos de crédito y no se rompa la cadena de pagos. Es decir, el BCR actúa como garante del empresariado, ante la crisis.

Velarde explicó que el BCR prestará un pedido largo a los bancos, a una tasa de 1.25%. Este, como garantía, tiene una cartera de créditos que respalda a los empresarios más pequeños. Esta garantía es 100% para el gobierno. Para las empresas más grandes se otorgará una garantía parcial de 90% a 95%.

“Estamos pensando en cerca de tres meses [para la garantía], cubriendo la parte de capital de trabajo”, anotó.

“Está en el propio interés de los bancos hacer que esta medida funcione bien. Si bien este dinero va para las empresas, si no van en buen pie, tampoco van a poder atender en el futuro las obligaciones con los bancos”, añadió.

El funcionario indicó que esta medida busca acelerar la recuperación de los sectores que estén temporalmente afectados por la cuarentena. No obstante, reconoció que hay rubros que no se van a recuperar en el corto plazo, como los de turismo, hotelería, discotecas, gimnasios, centros comerciales, etc.

Apuntó, además, que la medida sería publicada el miércoles, “y tal vez unas cosas operativas salgan después”.

Déficit

Velarde subrayó que la implementación de este instrumento no significará un aumento del déficit fiscal este año.

“Es plata del BCR, es monetario contra garantía del Estado. No sale del fondo de estabilización”, observó.

“Si alguno de los créditos se incumpliera en el futuro, puede que aumente el déficit en el futuro, pero no el de ahora”, puntualizó.