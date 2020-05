Cuando Mariana habla por teléfono, aparece de inmediato esa tonadita con la que los argentinos alargan más el final de las oraciones. Desde Buenos Aires, la CEO de la empresa de disrupción digital YOP nos explica cómo Coca Cola tuvo la iniciativa de ayudar a su fuerza de ventas más tradicional: las bodegas. La transnacional apostó por la implementación de una herramienta tecnológica que conectara a los bodegueros con sus clientes de manera virtual.

Así, junto a YOP cocrearon la aplicación Wabi, a través de la cual los consumidores pueden hacer sus pedidos y hasta pagar con tarjetas de crédito sin ningún costo adicional. Si bien en un inicio esta idea fue para darles una mano a los pequeños comercios y que se subieran a la ola de transformación digital, ahora, en tiempos de coronavirus, esta herramienta es el doble de útil. Una bodega de Lima, al igual que una de Kuala Lumpur en Malasia, o un comercio de Guadalajara en México pueden seguir vendiendo sin generar una acumulación de personas a su alrededor ni un contacto innecesario que podría terminar infectando a la clientela.

Mariana comenta que cada vez es más inminente el desarrollo de nueva tecnología que podría desfasar algunos modelos de negocio, pero el ingenio, la colaboración y el trabajo conjunto ayudan a generar ideas para que nadie se quede atrás en un mundo que cada vez gira más rápido.

¿Cómo nació la idea de crear Wabi?

Nació para ayudar a los millones de familias que viven de su negocio de bodegas y tiendas de cercanía para que puedan seguir vendiendo y asegurando su fuente de supervivencia. Esta es una idea que es impulsada por Coca Cola y desarrollada por la empresa argentina Yop.

¿Cuál es su finalidad?

Nosotros queríamos generarles una tecnología y una herramienta a todos estos bodegueros para que, a futuro, en tres o cuatro años, cuando las plataformas digitales se desarrollen más y se generen negocios que los puedan dejar fuera, ellos continúen trabajando.

Esta coyuntura de pandemia ha demostrado la necesidad de la transformación tecnológica de negocios tan tradicionales como una bodega.

Con el COVID-19, claramente, nos hemos visto obligados a acelerar el proceso de expansión en los países porque las bodegas vienen de un modelo en el que viven del tránsito, la gente que pasa, que compra, que va y viene. Pero hoy no hay nada más seguro que quedarnos en nuestras casas, cuidarnos a nosotros, a nuestras familias y nuestra salud. No es bueno salir a aglomerarnos a las bodegas, tocar los productos sin saber que alguien más –que puede estar infectado– también los tocó. Situación que también puede poner en riesgo a los propios bodegueros.

¿Cuál es la alternativa que plantean?

Quedarnos en casa y usar un aplicativo online para hacer las compras y que sea el bodeguero quien reciba el pedido en su celular, elija los productos que vos le pediste y te los lleve a tu domicilio tomando todos los recaudos posibles. De esta forma ganamos todos. Gana el consumidor porque puede hacer sus compras desde su teléfono y el bodeguero porque sigue trabajando de una forma segura en este momento difícil de crisis.

Ahora hay mucha gente que paga con tarjetas de crédito, pero no hay tantas opciones en los pequeños comercios para hacer los pagos mediante este medio.

Los bodegueros hoy no están muy preparados para las ventas online y casi no tienen POS. Por ahí que algunos tenían el WhatsApp de sus vecinos y les hacían pedidos por ese medio, pero es una forma poco práctica para la administración de ventas y pedidos, para tener un registro de qué entregaste, qué no entregaste, qué te pidieron, qué no tenés para que no te pidan en vano.

¿Cómo han resuelto eso en su aplicación?

El consumidor puede bajarse la app y ahí elige los productos, aparecen los precios de cada uno. El vendedor recibe de una forma muy prolija los productos que va a entregar, a los precios que los va a vender, a qué domicilio debe llevarlos, dónde se ubica en el mapa y también habilita la opción de pagar con tarjeta de crédito.

¿El bodeguero establece los precios, variedad y cantidad de productos que tiene?

Nosotros hacemos un estudio de mercado para establecer los precios de cada país. Esos son los precios que se aplican en Wabi. También ponemos los productos que suelen tener los bodegueros e implementamos una herramienta de stock donde van dando de alta qué productos tiene y qué productos no.

¿Las bodegas han aprendido a convivir con los supermercados?

En Latinoamérica y en Asia, lo que llaman el canal tradicional, que son los bodegueros y comercios de cercanía, sigue teniendo una fuerza muy grande. Quizás en países más desarrollados, los supermercados y grandes cadenas se los han comido, pero nosotros lo que buscamos es preservar la supervivencia y la economía de estos millones de familias que hoy viven de tener una bodega. Hay que ayudarlos a subirse a la nueva ola tecnológica y darles las herramientas.

¿Se podría aplicar este tipo de tecnología a otros comercios tradicionales como panaderías, carnicerías, fruterías?

Es un proceso de educación, es un proceso de acompañarlos, pero es muy importante para la subsistencia a futuro. Hoy, con el coronavirus, la adaptación tiene que ser más rápida porque se tiene que pagar el alquiler del local de negocio, en algunos casos a empleados.

¿Qué tanto potencial para la aplicación hay en el mercado peruano?

En Latinoamérica hay más de 6 mil bodegueros vinculados a nosotros. En Perú hay unas 260 mil bodegas que son nuestro mercado potencial, a las que queremos llevar Wabi.

AUTOFICHA

- “Soy Mariana Mercedes Tófalo, soy licenciada en Relaciones del Trabajo, que es una carrera parecida a Recursos Humanos. Nací el 18 de marzo de 1982, crecí y estudié en Buenos Aires. He viajado por toda Latinoamérica, también conozco Estados Unidos, Europa y Asia”.

- “Wabi nació en enero de 2019, en Argentina. Ahora estamos en nueve países en América Latina y Asia. Wabi es gratuito para el bodeguero, para el consumidor y no cobramos ningún costo de envío. Es una herramienta de venta. Siempre es algo positivo aumentar las ventas”.

- “Estamos en Buenos Aires, Salta y Córdoba (Argentina); Río de Janeiro y Sao Paulo (Brasil); Guadalajara, C. de México, Puebla, Colima y Pachuca (México); Bogotá y Medellín (Colombia); Sto. Domingo (Rep. Dominicana); Montevideo (Uruguay); Lima (Perú); Santiago de Chile (Chile); Kuala Lumpur (Malasia)”.

