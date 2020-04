Varias empresas que han paralizado sus actividades debido al estado de emergencia, y que por ello han dejado de percibir ingresos, se han visto obligadas a buscar soluciones que les eviten quebrar y despedir a todos sus trabajadores. Una de tales salidas ha sido la suspensión perfecta de labores sin goce de haber y la posibilidad de que sea usada o no en la actual coyuntura ha despertado debate.

Si bien existen empresas que ya la han adoptado, el fin de semana la titular del Ministerio de Trabajo (MTPE), Sylvia Cáceres, aclaró que este recurso no podría usarse durante la emergencia, pues el decreto de urgencia 029-2020 establece que se adopte una licencia con goce de haber con compensación de horas.

En una situación normal, el proceso para aplicar esta medida implicaría que las empresas, tras haber agotado todas las alternativas como uso de vacaciones o descansos, comuniquen al MTPE sobre esta decisión. Sin embargo, en este caso el ministerio podría declarar nulo el proceso y pedir que se reconozca el pago a los trabajadores.

No obstante, para el abogado laboralista Jorge Toyama, el DU-029-2020 no impide el uso de la suspensión por fuerza mayor.

“La norma no dice que no se puede despedir ni suspender, en ningún lado. Sería inconstitucional que una norma diga que una empresa no puede suspender o despedir a un trabajador (si se cumplen los criterios y requisitos para ello)”, afirmó a Perú21.

Tenga en cuenta

-Si un proceso de suspensión perfecta de labores fuese anulado por el MTPE, explica Toyama, “ las empresas aún podrían acudir al Poder Judicial y en última instancia, en dos o tres años, este resolverá quién tiene la razón”.

-El MTPE evalúa medidas laborales que podrían adoptar las empresas más afectadas durante la crisis.