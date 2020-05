Desde que se inició el estado de emergencia, el golpe en la economía de muchas personas ha sido grande. Algunos no han recibido los bonos del gobierno y otros no tienen la posibilidad de acceder a los programas de apoyo como el Fondo de Ayuda Empresarial (FAE) o Reactiva.

Sean informales, independientes o microempresarios, lo cierto es que muchos están en la misma situación, de un futuro laboral incierto, pues aunque sus actividades vayan a reactivarse, piden una oportunidad para que sus ventas no se pierdan, y para eso están dispuestos a realizar sus labores con los protocolos que establezca el gobierno. Perú21 conversó con tres personas que relatan la situación en los sectores a los que se dedican.

“DÉJENNOS TRABAJAR”

“Nosotros no queremos vivir de los subsidios del Estado, queremos trabajar”, asegura Gloria Solorzano, de la Red Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Autoempleadas (Renatta). La organización está conformada por quienes se dedican al comercio ambulatorio, artesanas, trabajadoras del campo y de limpieza.

La representante de Renatta cuenta que son pocas las personas de la red que han recibido algún bono, pero lo que más les importa es volver a sus trabajos porque ya se acaban los ahorros.

“Pedimos al gobierno nacional y a las municipalidades que nos dejen trabajar. Cumpliremos con todos los protocolos de seguridad, pero tenemos que volver a laborar porque el hambre es más fuerte”, señala.

Pero, además, pide a la gente que “no se dejen guiar por aquellos que están aglomerando mercados, nosotros sabremos trabajar respetando las distancias”. Dijo que los ambulantes que están organizados respetan las medidas que pone el Ejecutivo.

RECICLAJE EN PARA

“Luchamos contra el virus y ahora contra la falta de dinero”, son las palabras de María Elena Díaz, de la Federación Nacional de Recicladores del Perú (Fenarep).

En 2019, el Ministerio del Ambiente (Minam) estimaba que en el país habían 180,000 recicladores, muchos de los cuales hoy se han perjudicado por la crisis sanitaria.

“Algunos trabajamos para las municipalidades y ahí nos han dicho que se suspende la labor. Nos hemos quedado sin remuneración”, expresa.

A esto se suma, explica, que quienes están trabajando están “poniendo en riesgo sus vidas por el contacto que tienen con cosas que no sabemos si están contaminadas”.

Asegura que si a la semana se gana un promedio de S/150, parte de ese dinero están dispuestos a destinarlo a desinfectantes, mascarillas e implementos que les permitan cumplir con las medidas sanitarias. “Solicitamos al presidente Vizcarra que se acuerde de los recicladores”, añade. Precisamente, en el decreto de reanudación de actividades se incluyó a este sector, aunque no se sabe cuándo arrancan.

EL CASO DE GAMARRA

Una situación difícil es la que viven también las 100,000 personas que trabajan en Gamarra. Susana Saldaña, presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, señala que con el cierre del emporio por esta cuarentena hay un riesgo de que se pierdan la mitad de esos trabajos, así como que quiebren el 50% de los negocios.

El FAE no los ayuda por los requisitos, afirma Saldaña, y, por el contrario, considera que el apoyo va para el pequeño empresario y no para el micro. Aún así no quiere que les regalen nada.

Lo que esperan es que se active un programa exclusivo para los microempresarios, que se ayude a formalizar a los informales, y que el Estado compre materiales y equipos de seguridad directamente a ellos, a los metalmecánicos y los emprendedores.

“Las camas en los hospitales las pueden hacer en Villa El Salvador, las mascarillas, uniformes, sábanas y todo lo que se hace con textil, nosotros; no se necesita importar, se le debe comprar al emprendedor”, expresa.

FERIAS

Para el profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), Omar Narrea, se podría aplicar un “Compras Mi Perú” exclusivo para microempresarios, y plantea que para los demás rubros se pueda establecer un programa entre la municipalidad y los ministerios de Producción y Comercio Exterior.

“Se podrían hacer ferias o habilitar espacios donde se respete la distancia, pero que les permita trabajar porque ya es un tema de subsistencia”. comenta. Aunque señala que la reactivación va a demorar, manifiesta que se puede permitir actividades laborales “por horas y ciertos espacios”.

DATOS

-La representante de Gamarra pidió al gobierno que compre el 70% de lo que planean adquirir a los microempresarios nacionales como una manera de apoyarlos.

-La empresaria manifestó que cuando se reabra el emporio las ventas serán menores porque la gente tendrá miedo de salir; por eso plantean la ayuda para que el Estado les compre.

-Asociaciones de autoempleados, junto con ONG, han iniciado la campaña “Trabajadores combatiendo el COVID”, para brindar ayuda a quien no la recibe.

