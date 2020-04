El presidente de los Colegios Privados, Edgardo Palomino, anunció que más del 90% de los padres de familia no ha pagado la mensualidad de marzo y considera insostenible la educación virtual privada si esto continúa así.

“Apenas el gobierno decretó la suspensión de clases, 20% de colegios privados empezó con sus clases virtuales. A la fecha, el 60% de colegios ya está dictando clases a distancia. Hay un 20% que ha decidido paralizar acciones y hay un 10% que hará recuperación presencial”, explicó Edgardo Palomino.

“El 20% que ha decidido paralizar las clases, se podrían convertir en un 90% porque en la educación privada no hemos recibido algún apoyo de parte del gobierno. No hay ninguna medida que aplique directamente a los colegios privados. Si bien el Ministerio de Educación e Indecopi se manifestaron en la obligatoriedad de pagar la mensualidad de marzo, a la fecha el 93% de padres no la ha pagado”, agregó Palomino.

El presidente de los Colegios Privados advirtió que ve insostenible seguir impartiendo el servicio educativo sin el abono de la mensualidad por parte de los padres de familia ni el apoyo del gobierno.

“Es compresible (la falta de pago) por parte de los padres por la crisis pero no vemos compresible que el gobierno no haya dado una medida específica para la educación privada considerando que nosotros estamos atendiendo a 2 millones de estudiantes y que le damos trabajo a 200 mil personas, que mantienen a 200 mil familias”, reclamó Palomino.

