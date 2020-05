Inkafarma y Mifarma se comprometen a no subir los precios de los medicamentos en plena pandemia y abastecer a sus cadenas con medicinas genéricas para atender las necesidades de los ciudadanos. Así lo indicó, Hernán Malpartida, director de Asuntos Corporativos de la Plataforma de Salud de Intercorp.

“Recodemos que el 13 de marzo nos comprometimos en tres cosas: primero que mantendríamos los precios de los medicamentos, segundo que no habría escasez y tercero que invocábamos a las personas a hacer compras responsables. Dos meses después hemos mantenido ese compromiso, los precios de nuestro medicamentos no han variado, no ha habido ningún incremento pero lo que sí hubo, es que la demanda ha sido muy superior a lo que todos hemos anticipado”, señaló Hernán Malpartida a Perú21TV.

“El inventario de cuatro meses se agotó en poco más de un mes, eso generó en el caso específico de la azitromicina, del que tanto se habló, que la presentación genérica más económica y más demandada se acabe por unos días. Hace tres o cuatro días empezó esta situación, la azitromicina de S/1.30 se agotó y solo quedaba la presentación de marca que valía 12 soles”, agregó el Malpartida.

El ejecutivo señaló que han logrado reponer la azitromicina de S/1.30 en todas sus farmacias, producto que ayuda a combatir el COVID-19, pero advirtió que ese medicamento está escaso a nivel mundial y es difícil conseguir.

También señaló que las farmacias han sido abastecidas de mascarillas, guantes, alcohol líquido y alcohol gel, productos que en la primera semana de confinamiento eran escasos.

“Tuvimos un periodo de 10 días donde lamentablemente no tuvimos mascarillas pero felizmente logramos importar varios millones y ponerlos a disposición de los ciudadanos a un sol. A nosotros nos cuesta un sol y lo estamos vendiendo a ese mismo precio… Ya hay hidroxicloroquina e ivermectina pero lo vendemos con receta médica porque tienen efectos secundarios”, añadió Malpartida.

El director de Asuntos Corporativos de la Plataforma de Salud de Intercorp señaló estar de acuerdo con publicar una lista de precios de las medicinas en el Observatorio de Productos Farmacéuticos para dar mayor transparencia e información a los clientes, tal como propuso el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez.

