Los trabajadores independientes que trabajan para vivir el día a día serán también incluidos en la lista de ciudadanos que recibirán ayuda del Gobierno durante el estado de emergencia, tal como ya lo había sugerido Perú21 en su edición del 12 de marzo.

Esta medida, anunciada ayer por el presidente Martín Vizcarra, beneficiará como mínimo a 500 mil familias que aún no se encuentran entre los más de 2.7 millones de hogares que se beneficiarán con el bono de S/380 que comenzó a entregarse este lunes.

“A pesar de que estamos dando este bono a dos millones 700 mil hogares, hay hogares que no están incluidos. Lo reconocemos y por eso hemos pedido un esfuerzo adicional al Ministerio de Economía (MEF) para identificar a los trabajadores independientes que no tienen los recursos suficientes para sortear este periodo de 15 días de aislamiento e incluir a más familias (…). Durante esta semana se hará un nuevo listado”, anunció el mandatario en una conferencia desde Palacio de Gobierno.

Mejoras en el sistema

En ese contexto, Vizcarra explicó que el problema respecto a personas que deberían ser beneficiarios pero aún no figuran, tienen problemas para acceder al bono o no deberían estar en la lista no afectaría a más del 1% de las familias vulnerables.

“El 99% tiene su dinero asegurado y la asistencia familiar”, aseguró.

Los inconvenientes que ha detectado el Poder Ejecutivo hasta el momento se clasifican en cuatro grupos, que fueron resaltados por la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ariela Luna.

Uno de estos es el caso de los trabajadores independientes, para los cuales acaba de anunciarse la entrega del referido bono.

Otro de los motivos corresponde a casos en los que los beneficiarios ya no residen en el lugar registrado en la base de datos del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). Quienes tengan estos problemas deberán llamar al 101, una línea que el Gobierno ha habilitado para evaluar tales casos.

“Llamen, así nosotros podremos tomar el nombre y el DNI para rastrear el caso”, comentó Luna.

Los fallecimientos de los titulares a cargo de recoger el subsidio también son otro imprevisto que podría surgir, pero que no evitaría que las familias que residían con este pierdan los S/380.

Al respecto, Luna brindó la solución: “Hay mucha gente en el Perú que no llega a tener un acta de defunción y por eso no podemos rastrear a todas como fallecidas. Para estos casos, el bono se va a mantener porque es por hogar, no por persona. Una vez que se comuniquen con nosotros, vamos a cambiar a la persona (titular), autorizando (otra) para que pueda cobrar el bono”.

El caso de las personas que no son pobres pero que aparecen entre los beneficiarios también sería uno de los inconvenientes que se espera observar.

Por ello, se solicitó a las familias que no requieran el subsidio que no lo tomen, para así permitir que otros peruanos puedan acceder a este recurso.

Actualización de datos

Para los esfuerzos para entregar estos recursos a las familias más vulnerables se tiene como cimiento una base de datos de hace siete años.

El presidente Martín Vizcarra precisó que la recolección de datos se ha basado en censos a cargo de los municipios y que algunas omisiones de años pasados podrían haberse reflejado en los inconvenientes que se prevé observar.

“La base es un censo que se hizo en el Perú para determinar qué familias están en situación de pobreza o pobreza extrema, para, por su necesidad, tener una atención especial. Pero esa base comienza en el año 2013 y se ha ido trabajando año a año con la información que establecen los municipios. Entonces creemos que este padrón que ha servido para dar una transferencia a 2.7 millones de hogares no es perfecto porque seguramente en alguna municipalidad no actualizaron (los datos) como debieron”, explicó el mandatario.

Debido a ello, Vizcarra resaltó que “estos errores hay que corregirlos”.

Tanto sus palabras como la inclusión de los trabajadores informales coinciden con las observaciones que hacían algunos economistas como el profesor de la Universidad del Pacífico Carlos Parodi, quien veía necesario implementar medidas para incluir a este grupo poblacional.

De similar manera, Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la misma casa de estudios, también consideraba que identificar los errores podría permitir mejorar la base de datos del Estado.

“El Sisfoh es lo único que tenemos en el Midis, pero esperemos que podamos mejorar el padrón (...). Siempre hay espacios porque ningún sistema es perfecto”, precisó. Todo apunta a que se encontrarán las mejoras que hacen falta.

Tenga en cuenta

Ayer fue la primera fecha de entrega del bono a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema.

El Banco de la Nación abonará directamente los S/380 a las cuentas de sus clientes. Esto comprometerá a cerca de 600 mil personas.