El Banco de Crédito del Perú (BCP) inició hace unas semanas una campaña para ayudar a las poblaciones vulnerables por el COVID-19. Logró recaudar S/126 millones, de los cuales ellos aportaron S/100 millones. Los frutos de #YoMeSumo ya empiezan a verse reflejados.

¿Qué factores se han considerado para elegir a las familias beneficiarias del bono de 760 soles?

Son 163,116 familias que son de un padrón de hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Tienen las mismas características que quienes recibieron el bono del gobierno, y que por razones X no estaban en ese padrón.

Es decir, ¿son familias que no han recibido hasta la fecha ningún tipo de bonificación?

Exacto. Estamos complementando con este grupo de familias que, de lo contrario, no hubiesen recibido nada.

¿Estas familias están situadas en todo el país?

Sí, y van a poder recibir el bono de S/760 en cualquier agencia del BCP. Para informarse deben entrar a la página web que ha estado usando el gobierno (bono.yomequedoencasa.pe/). Es el mismo proceso. Solo debes colocar el número de DNI y fecha de nacimiento.

¿Desde hoy (ayer) se puede acceder?

Hoy (ayer) es un grupo pequeño, mañana (martes) se cargará otro grupo. El miércoles ya estará todo cargado.

Si una persona revisa la página y se da cuenta de que ha sido beneficiada, ¿cómo hace para acceder?

Desde que aparece en la base, solo escoge la agencia del BCP en la que recogerá el bono. Nos hubiera encantado hacerlo también en los agentes, pero dado que no hay mucha actividad económica, los agentes no tienen tanto efectivo.

¿Cómo podrán hacer quienes no pueden acercarse por un tema de salud?

El cobro es con DNI, pero hemos tenido casos en los que colaboradores del banco han llevado el dinero a personas enfermas, ancianos. Estoy seguro de que lo vamos a volver a hacer.

Si hay gente que se quiere sumar a la campaña, ¿aún puede hacerlo?

Esta campaña ya la terminamos, porque si seguíamos, no sabíamos cuánto era lo que finalmente se iba a poder donar. Pero después de donar a las familias, poco más de S/2 millones van a ser para materiales de protección, como guantes y mascarillas, para los policías y miembros de las Fuerzas Armadas que están haciendo un trabajo espectacular. Esperamos poder entregar esa donación hacia el 15 de mayo.

¿Cuántas personas se sumaron con su aporte?

Aproximadamente 73,000 personas han aportado. Esta campaña es la más grande en términos de fondos recaudados y también en número de personas. Nos debe llenar de satisfacción porque es una muestra más de lo solidarios que somos los peruanos en crisis.

¿Esperaban que tantas personas se sumaran?

No, ha sido una sorpresa súper positiva. Hay voluntad de ayudar y no ha habido aporte pequeño. El aporte no es para que la pasen mejor, sino para que la pasen menos mal.

¿Se pusieron una meta?

Nunca nos pusimos una meta, pero internamente queríamos superar los S/120 millones. Creo que ha sido un éxito tanto en monto recaudado como en número de personas que han aportado.

¿Alistan otra campaña?

Por ahora estamos enfocados en entregar los recursos de #YoMeSumo.

