Este año las exportaciones peruanas caerán entre 26.4% y 34.4% por efecto del COVID-19, estimó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El presidente del gremio Erik Fischer indicó que existe incertidumbre y que “esta es una crisis sin precedentes para nuestro sector, mucho más grave que la de 2009”.

“La crisis global nos golpea desde dos frentes: Una menor oferta por las restricciones de la actividad productiva, y una menor demanda pues el mundo está en recesión”, expresó Fiescher.

El representante de ADEX indicó que Estados Unidos y los países Europeos, destinos que tienen una mayor demanda de los envíos no tradicionales, están con cifras en rojo, lo cual impacta en el envío de productos con valor agregado.

"Mientras no se logre un avance significativo en la lucha contra el Covid-19 en el mundo, no se mejoren los mecanismos de defensa de la salud en el país y no haya una vacuna, no podemos visualizar un escenario de reactivación económica”, añadió.

Solo en marzo, las exportaciones peruanas retrocedieron 40.7%, de los cuales los tradicionales bajaron 43.5% y los no tradicionales en 33.8%.

Por este motivo, ADEX propuso el reinicio inmediato de las actividades exportadoras, independientemente del sector productivo, en función al cumplimiento de los protocolos sanitarios y de la evaluación por zonas geográficas en las que se ubican las plantas.

VIDEO RECOMENDADO

Lumingo: Protocolo de comercio electrónico se hizo sin conocer realidad del sector