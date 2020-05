Luego que se decretara que a partir de hoy lunes 11 de mayo la inmovilización obligatoria como consecuencia del COVID-19 empezará a las 8 p.m. y ya no a las 6 p.m., varias entidades financieras anunciaron sus nuevos horarios de atención al público con el fin de evitar las aglomeraciones y largas colas que se convierten en focos infecciosos.

BANCO DE CRÉDITO

El Banco de Crédito del Perú (BCP), por ejemplo, informó que atenderá en oficinas de lunes a viernes de 9 a.m. hasta las 4 p.m. En Loreto, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes solo será hasta las 2 p.m. Interbank tendrá este mismo horario.

BANBIF

Banbif, al igual que las entidades financieras antes mencionadas, irá de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m., con excepción de sus agencias en Trujillo, Chiclayo y Piura donde atenderán hasta las 2 p.m.

SCOTIABANK

Por otro lado, Scotiabank indicó a través de sus redes sociales que desde hoy tendrá un horario especial para mayores de 60 años. El banco atenderá en sus agencias a esas personas desde las 9 a.m. hasta las 10 a.m. de lunes a viernes. Para el público en general el horario será de 10 a.m. hasta las 5 p.m, y hasta las 2 p.m. en el caso de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Loreto.

BBVA CONTINENTAL

En tanto, el BBVA también hizo una modificación. El banco atenderá de lunes a viernes desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m. Al igual que las otras entidades financieras, en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Loreto el cierre de sus locales será a las 2 p.m.

Las entidades informaron que no habrá atención los sábados y recordaron que están disponibles la atención telefónica, así como su banca por Internet.

