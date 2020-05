Las condiciones que ha establecido el Ejecutivo para los comercios que operan a través de plataformas electrónicas se tienen que revisar porque dejan fuera de la reactivación económica a la mayoría de los emprendedores. El e-commerce (comercio electrónico) permite evitar aglomeraciones, pero el Gobierno parece que aún no lo ha entendido.

¿La norma que ha publicado el Gobierno para el comercio electrónico favorece a las empresas que tienen una gran estructura?

El e-commercce es una buena forma para evitar contagios. Coincido con que los criterios que se han puesto descartan a demasiadas organizaciones. No se ha entendido qué es el e-commerce y qué es Marketplace. Linio y Lumingo, por su modelo de negocio, por ejemplo, son centros comerciales por Internet donde hay muchas pequeñas tiendas que ofrecen sus productos, pero son virtuales. No tienen locales físicos. Muchas de estas tiendas no podrían cumplir la norma.

El Gobierno pide que hayan facturado S/3 millones en 2019 y 2% de ello vía e-commerce...

Así descartas a muchas empresas pequeñas, medianas y también grandes. Por ejemplo, Hiraoka recién salió con su e-commerce a fin de 2019. No podrán vender porque no cumplen ni con los 3 millones ni con el 2%. Inclusive las empresas grandes tampoco podrían cumplir con esa norma. Saga y Ripley, y muchas de ellas, no tienen delivery propio. Usan un delivery de empresas formales. Tendrían que adaptarse.

¿Entonces qué hacemos?

Siendo buena la filosofía de que el e-commerce va a favorecer porque tendremos una menor cantidad de contagios y va a activar la economía, estos (protocolos) tendrán que ser revisados.

VIDEO RECOMENDADO:

El comercio electrónico como alternativa para enfrentar la pandemia

El comercio electrónico como alternativa para enfrentar la pandemia