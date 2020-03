Perú ha confirmado su primer caso de coronavirus y viene adoptando medidas para descartar contagios masivos. En ese sentido, las empresas deben tomar medidas preventivas frente a posibles casos en sus organizaciones.

El plan de contigencia ante el COVID-19 adoptado por las empresas deberá considerar la no afectación de las operaciones y, a su vez, la no exposición de sus colaboradores a contraer el virus.

Los contagios pueden ocurrir en viajes, actos públicos o por estar en contacto con personas de las zonas endémicas. Tal es el caso del paciente peruano confirmado, quien viajó a España, Francia y República Checa, y retornó al país en febrero.

Al respecto, Leydee Rosado, docente de Selección y Gestión del Talento de la Universidad San Martín de Porres, indica a continuación algunas recomendaciones, de acuerdo a las áreas, funciones y necesidades de las empresas:

1. Tome en cuenta quiénes son las personas que deben ir a la oficina de forma imprescindible, como por ejemplo, el personal de seguridad, el portero, la persona de limpieza, la recepcionista y/o alguien del área de tecnología.

2. Evalúe quienes podrían laborar desde casa, asegurándose que tengan las herramientas necesarias para realizar el trabajo, como laptop, internet, acceso a los sistemas de la compañía, entre otros.

3. Considere las operaciones que pueden suspenderse y las que deben continuar, evalúe proyectos y funciones, a fin que la suspensión de ciertas actividades no tengan efectos negativos severos en la compañía. Por su parte, viajes o desplazamientos pueden interrumpirse.

4. El escenario más complicado sería que los trabajadores contraigan el virus o que, como consecuencia, fallezcan.

5. Es relevante mantener comunicación con el personal, con el objetivo de conocer su estado de salud. Asimismo, resulta útil conseguir insumos de prevención al por mayor, así como estar preparados para dar adelantos y préstamos.

Las empresas industriales son las que tendrán más complejidades debido a que no pueden operar sin personal in situ. De acuerdo a la especialista, en los días más difíciles de una pandemia, las industrias suelen parar sus operaciones. Mientras que, aquellas organizaciones que no pueden parar sus operaciones, como hospitales, supermercados, etc., requieren tener prácticas sanitarias extremas, para lo cual también hay que prepararse.

Diversos colegios en el mundo han tenido que cerrar ante el incremento de casos de coronavirus. (Foto: RICKY PRAKOSO / AFP)