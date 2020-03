CCL exhorta al Gobierno asegurar el pago de remuneraciones a trabajadores y velar por la preservación de empleos.

La Cámara de Comercio de Lima, a través de un comunicado saludó de los esfuerzos del Gobierno, las FFAA, la Policía Nacional, las autoridades y personal de salud, en la lucha para evitar la propagación del coronavirus en Perú.

Asimismo, por intermedio del oficio, como gremio representante de empresas pequeñas, medianas y grandes del Perú, la CCL señaló que debe protegerse la economía y los empleos de los hogares peruanos, ya que estos son fuente de alimento y salud de los mismos.

“Son más de 4 millones de trabajadores pertenecientes a las planillas de más de 2 millones de empresas que no pueden trabajar, que no pueden prestar servicios, que no pueden vender bienes que le permitan la generación de ingresos y por lo que corren el riesgo de no poder pagar sus obligaciones. Lo que conllevaría a la ruptura de la cadena de pagos”, señala la entidad.

PLAN DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO

En ese sentido, la CCL exhortó al Gobierno a elaborar y ejecutar un “Plan de Protección del Empleo” que asegure el pago de las remuneraciones de los trabajadores, la continuidad de cadena de pagos y la preservación de los puestos de trabajo.

“Con las medidas sanitarias y económicas correctas, los peruanos no solo vamos a salir victoriosos de esa guerra por la salud, sino que evitaremos que su victoria nos haga entrar en una batalla por salvar los empleos de los peruanos”, precisó.

“Ahora se debe tomar acciones inmediatas y prevenir una crisis económica sin precedentes que afecte a nuestros trabajadores y sus familias, para lo cual se deben tomar medidas fiscales, financieras y laborales, las cuales estimamos debe ser del orden del 5% del PBI. Estamos en un momento histórico, el cual será reconocido y estudiado por las futuras generaciones de peruanos”, concluyó.

