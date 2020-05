Desde que se inició el estado de emergencia por el coronavirus, la vida de todo el país ha cambiado. Muchas actividades se han tenido que adaptar rápidamente para continuar operando. Y ello ha sido posible, en buena parte, gracias a que el servicio de luz eléctrica no ha parado. Detrás de ese esfuerzo hay aproximadamente 15 mil personas trabajando en diferentes regiones de todo el Perú: técnicos, ingenieros, personal de mantenimiento, operadores y otros profesionales que están aportando desde su trinchera para resistir a esta lucha contra el COVID-19.

El gerente general de la empresa Red de Energía del Perú (ISA REP), Carlos Mario, es una de esas personas que están poniendo el hombro, específicamente, para transportar la energía desde las centrales generadoras hasta los centros de distribución. Estos últimos son los que llevan energía a todos los hogares y negocios del país.

Carlos Mario afirma, desde el otro lado del teléfono, que la continuidad del servicio eléctrico para todo el país está asegurada, lo cual genera una tranquilidad que es tan necesaria en estos días de incertidumbre. Pero también pide a los ciudadanos que, en la medida de sus posibilidades, cancelen los recibos de luz para brindar el respaldo económico a este esencial sector.

¿Qué pasaría si es que en estas circunstancias no contáramos con servicio eléctrico?

Ni siquiera estaríamos hablando. Es un servicio esencial para poder atender todo lo que necesita el país. A pesar de la cuarentena, este es uno de los sistemas más resilientes del mundo porque no hemos afectado el servicio. Esto ayuda mucho a que continúen los bancos, que se pueda realizar el teletrabajo, se puedan conservar los alimentos en las neveras, que continúen los estudios, la atención de hospitales. Tenemos un servicio muy robusto y unos niveles de confiabilidad muy altos. Hubo pequeñas fallas, pero muy insignificantes.

¿Cómo se ha hecho para asegurar la continuidad del servicio?

Nosotros en ISA REP tenemos planes de contingencia. Cada año verificamos nuestros sistemas, cada año hacemos simulaciones de lo que pasaría si hubiera terremotos u otra catástrofe y ya estamos con todos los equipos preparados. Apenas el 15 de marzo el presidente anunció la política de la cuarentena, activamos estos planes de contingencia y nos ha servido mucho.

El sector eléctrico continúa en marcha a pesar de las complicaciones por el coronavirus.

¿Y cuál ha sido el manejo con sus trabajadores?

Las personas han sido clave. En esta cuarentena, como caso especial, hemos tenido que saber cuáles personas deben estar en el frente de trabajo, al pie de guerra en las estaciones y en los centros de control; y otras en la retaguardia, que somos todas aquellas que estamos en el teletrabajo. Esa combinación ha sido perfecta.

¿En qué proyectos están trabajando?

Tenemos unas 400 personas más unos 400 contratistas que están en campo en actividades de proyectos, aunque en este momento esas actividades se han detenido. Tenemos cuatro proyectos grandes: uno por todo el área central del Perú, que todavía no tiene el estudio de impacto ambiental aprobado; uno en Talara; otro en Quellaveco; y otro de producción con transformadores con el Ministerio de Energía y Minas. Esos cuatro se han detenido.

¿Cómo está el consumo de electricidad en el país?

Bajó la carga un 30% en abril. Para que se haga una idea, tenemos 7,000 megavatios y la carga en este mes fue de 5,000. Desde el lunes aumentó a 5,100, hay un poquito de carga, o sea, que algunas empresas o mineras están reactivando algunas cosas.

¿Cuál ha sido el impacto en el sector?

Hay impacto porque muchas personas no han pagado sus cuentas de servicio. El llamado es a que no se rompa la cadena de pagos. Los distribuidores son los encargados de recoger la plata de todos los usuarios, que si algunos no pagan, no habrá la suficiente caja para pagarles a los generadores de energía y tampoco a nosotros, los transmisores. Hoy (ayer) que estamos 30 de abril nos han pagado por encima del 95%, o sea, todavía no nos ha afectado, pero hay algunos distribuidores a los que sí les ha afectado bastante porque están recolectando solamente el 40% de su facturación. Entonces ya hay un posible rompimiento de la cadena de pagos. Estamos haciendo campañas para que la gente que pueda pague sus recibos porque eso nos ayuda bastante. Pero lo que no haremos será despedir personal.

¿Qué facilidades hay para que la gente pague?

El Gobierno ha sacado un decreto ayer (miércoles), pero no ayuda mucho porque solamente es para los que consuman menos de S/40 o S/50. Lo que se hace es ayudarlos con los intereses y que las empresas distribuidoras puedan fraccionar el pago de esas personas en 24 meses, lo cual se hace difícil administrativamente porque es muy bajo. El Gobierno podría ayudar abriendo líneas de crédito de bajo interés para otro sector de la población que no pueda cumplir con los pagos de servicios. La energía que se consume debe ser pagada.

¿Han podido hacer alguna donación como empresa?

Nosotros llevamos 29 años trabajando en este país y hemos crecido mucho. Entonces, es fundamental apoyar en estos momentos y también invito a otras empresas a hacerlo. Hemos donado canastas de alimentación a más de 500 comunidades, eso en cuanto al corto plazo. Por otro lado, nos dimos cuenta de que la PUCP está desarrollando ventiladores, cuyo precio es mucho menor que en el mercado internacional. Por eso estamos apoyando a los científicos de dicha universidad. Su prototipo es muy bueno, estamos esperando que la Digesa apruebe el diseño y en cuanto lo haga, después de dos o tres días, se podrá iniciar la producción. También estamos trabajando con la Cayetano Heredia, con el científico Málaga-Trillo, que está tratando de elaborar un test que sea parecido a la prueba molecular, pero más rápido y barato.

AUTOFICHA

- “Soy Carlos Mario Caro. Como gerente general de Red de Energía del Perú, Consorcio Transmantaro e ISA Perú, tengo el enorme placer de compartir con un equipo humano altamente eficiente, creativo, apasionado por los retos y trabajar para millones de peruanas y peruanos”.

- “El rol del sector privado es ayudar a las familias peruanas que más lo necesitan, porque no creo que salgan porque quieren. Todos tenemos miedo. Pero también debemos apoyar a los científicos peruanos que están trabajando en proyectos para contener el COVID-19”.

- “Por mucho que pasen cosas, el sector eléctrico está totalmente comprometido con el servicio a las personas. Olvídate de que nuestro trabajo en algún momento pueda pasar a un segundo plano. Vamos a estar trabajando porque, siempre que haya energía, habrá sostenibilidad para cualquier cosa”.

