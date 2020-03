El impacto del coronavirus en el sector turismo en Perú se traduciría en pérdidas por hasta US$ 30 millones debido a un menor arribo de ciudadanos chinos, según estimó la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

“Haciendo una proyección de febrero al mes de junio, calculamos que son 20,000 turistas que no vendrán al Perú. Esos turistas gastaban un promedio de unos US$ 1,400 y US$ 1,500 por persona. Estamos hablando de (pérdidas por) US$ 30 millones”, afirmó Carlos Canales, presidente de Canatur, en entrevista con TV Perú.

Acotó que la cifra no es tan significativa en comparación con los US$ 5,200 millones que se perciben anualmente.

Sin embargo, la caída de los ingresos del sector serán mayores si se empiezan a cancelar los vuelos de turistas provenientes de Europa o Estados Unidos.

“Los mercados europeos están un poco recelosos de viajar y estamos recibiendo postergaciones para el mes de mayo. (En el caso de) Estados Unidos, hay una baja en los turistas. Somos el país en América Latina, después de México, que recibe más norteamericanos, con casi 700,000”, detalló.

Canales aseguró que Perú sí sentirá un impacto a nivel económico por el COVID-19 debido al “pánico generalizado” que supuestamente ocasiona viajar a otros países.

“Hay un pánico a entrar a un aeropuerto, un avión, pasos migratorios, etc, porque se tiene la mala idea o mala información que ahí nos contagiamos con el coronavirus. (Por lo tanto) ya estamos sintiendo algunos efectos del coronavirus dentro de la economía turística”, puntualizó.