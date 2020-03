El sistema financiero también se suma a las medidas de prevención dispuestas por el Gobierno tras el avance del coronavirus (Covid-19) en el país. Así, diversos bancos del país brindaron recomendaciones para los usuarios que necesiten ir a las agencias de atención durante el estado de emergencia.

El Banco de Crédito del Perú (BCP), anunció que sus agencias atenderán de lunes a viernes a partir de las 10 a.m. a 2 p.m. No atenderán los sábados. Mientras que su banca por teléfono solo funcionará de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Además, por la seguridad de los clientes y colaboradores, informó que se reducirá al 50% el aforo en sus agencias.

Percy Urteaga, gerente general de banca minorista del BCP, mencionó que el banco ha implementado una serie de medidas sanitarias en todas sus agencias del país.

“Los trabajadores están usando mascarillas, se está ofreciendo gel antibacterial a los clientes antes y después de que ingresen a hacer sus operaciones en las oficinas de atención. Hemos intensificado la frecuencia de limpieza de las oficinas y de los cajeros automáticos. Asimismo, recomendamos a los clientes que en la medida de lo posible eviten el uso de cash y realicen todas sus transacciones a través de los canales digitales debido una coyuntura como esta”, explicó el ejecutivo a Perú21.

En esa misma línea, el banco Interbank recomendó el uso de los canales digitales para evitar el aglomeración de personas en sus locales. Por otro lado, anunció que atenderá de lunes a viernes entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Los sábados solo de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Además, su banca telefónica atenderá de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

“Si estás en condiciones de realizar tus pagos puntualmente, te recomendamos hacerlo a través de nuestros canales digitales sin salir de casa. Entendemos que dada la situación actual podrías tener algunos días de retraso, por ello, exoneraremos la comisión por pago tardío”, comunicó la entidad financiera a través de sus redes sociales.

En el caso del BBVA, desde el jueves 19 de marzo están atendiendo de lunes a sábado desde las 9:00 a.m.hasta las 4:00 p.m. Mientras que, el domingo el horario es de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

En tanto, Scotiabank anunció que sus agencias operarán solo de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Pero su call center sí estará activo toda la semana de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Por su parte, el Banco de la Nación indicó que están atendiendo de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.