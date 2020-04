Este miércoles, el presidente Martín Vizcarra anunció el retiro de S/3000 más de los fondos de pensiones de las AFP. De esta manera, quienes habían podido acceder a los S/2000 anteriores, ahora podrán tener en sus bolsillos S/5000.

El retiro de los S/3000 será en tres armadas: S/1000 en mayo, S/1000 en junio y S/1000 en julio. De esta manera, quienes necesiten liquidez, podrán contar con este dinero extra hasta que termine la cuarentena, cuyo plazo de término se ha fijado el 10 de mayo.

Hay que recordar que quienes aplican a poder retirar este monto son aquellos aportantes que ganan hasta S/2400, estén o no en planilla. Además, los que no hayan aportado en los últimos 6 meses, también están habilitados a gozar de este beneficio.

¿CÓMO SOLICITAR EL RETIRO DE LOS 3000 SOLES DE MI AFP?

Tal y como se hizo en las anteriores ocasiones, se tiene que llenar un formulario para enviárselo a su AFP respectiva (Prima, Integra, Profuturo y Habitat) y estas aseguradoras serán quienes le indicarán los mecanismos respectivos para acceder al monto deseado.

Si es la primera vez que realizarás este trámite, se debe hacer lo siguiente:

Ingresar a https://www.consultaretiroafp.pe/#/consulta

Dar click en la opción ‘Registrar solicitud’

Completar tus datos (correo electrónico, teléfono y DNI)

Dar click en el ‘tipo de retiro’ (tengo cuenta bancaria / no tengo cuenta bancaria)

Si tienes cuenta bancaria, seleccionar tu banco e ingresar tu número de cuenta

Dirección de residencia

Para terminar el proceso, haces clic en ‘registrar solicitud’.

Hay que tener en cuenta que, como recién esté miércoles 29 de abril se ha anunciado esta medida, hay que esperar a que se conozca, por ejemplo, el nuevo cronograma para solicitar el retiro. Sin embargo, probablemente la Asociación de AFP utilice la misma herramienta consultaretiroafp.pe para guiar a los afiliados

¿CÓMO SÉ SI ESTOY O ESTUVE AFILIADO A ALGUNA AFP?

Si en alguna oportunidad has trabajado para alguna empresa privada o has estado en planilla, sí deberías haber tenido algún monto acumulado. Sin embargo, si no estás seguro, existe una manera sencilla de saber si estás o estuviste afiliado a alguna AFP.

Ingresa a https://www2.sbs.gob.pe/afiliados/paginas/Consulta.aspx

Ingresa solamente tu DNI o tus nombres y apellidos

Seleccionar “no soy un robot” en el casillero

Inmediatamente, podrás saber tu AFP, tu fecha de ingreso a sistema privado de pensiones, tu situación en estas aseguradoras (activo o inactivo) y el tipo de comisión.

¿CÓMO SABER CUÁNTO DINERO TENGO EN MI AFP?

Para saber cuánto de dinero tengo en alguna AFP, las aseguradoras cuentan con varias modalidades para que los aportantes sepan sobre esta información.

Los estados de cuenta puedes recibirlos mediante forma física a tu domicilio o virtual mediante tu correo electrónico. Si no lo recibes, debes contactarte con la AFP para que te envíen esta información.

Además, puedes enterarte de tus fondos ingresando al sitio web de cada una de las AFP e iniciar sesión. Debes registrarte para poder realizar esta operación. Podrás saber los movimientos desde que se afilió, así como cuotas y saldo acumulado.

ESTOS SON LOS SITIOS WEB DE LAS AFP

¿TIENES ALGUNA OTRA CONSULTA?

AFP habilitó tres vías de comunicación por si tienes dudas adicionales.

📱 Nuevo WhatsApp: 975 736 784

📱 WhastApp: 937 629 088

📧 Correo: consultaretiroafp@asociacionafp.com.pe

