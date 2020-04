Luego de la promulgación por parte del presidente del Congreso, Manuel Merino, de la ley que permite al afiliado retirar hasta el 25% de su fondo de las AFP, con un monto máximo de S/12,000, el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, advirtió sobre las implicancias de eta medida.

Según explicó a Perú21, esto afectará la pensión de la persona que retire el dinero, principalmente si no lo necesita.

“Supongamos que tienes 33 años y sacas S/12,000 ahora, ese dinero de acá hasta el momento en el que te jubilas podría haber ascendido a S/150,000”, expresó.

Explicó que el monto máximo que permite sacar la norma es equivalente a ocho años de aportes que, insistió, “ya no recuperarás”.

En ese sentido, hizo un llamado a las personas que no necesitan el dinero para subsistir en esta época de crisis ocasionada por el COVID-19 a que no hagan retiros porque hay que tener claro que dichos aportes están destinados al pago de pensioones y no al consumo diario.

Aldo Ferrini agregó que el cálculo que se ha hecho de retiro con este 25% es de S/30,000 millones lo que afectaría al sistema.

“Si se retira se va a tener que vender parte de las inversiones en un momento en el que están deprimidos los precios a nivel global, es decir, se venderá a un precio bajo”, alertó.

Del mismo modo, dijo que las AFP “tendrán que hacer una estrategia de venta que trate de mantener la estructura de portafolio que hoy está en 50% local y 50% internacional”.

“Esta venta forzosa nos hace desordenar ese óptimo que teníamos, así que tendrá que venderse activos del extranjero y locales en la medida que la liquidez lo permita (...) Es decir, con el retiro del 25% vamos a tener que terminar con un portafolio que no es el óptimo para nosotros y eso genera una menor performance", comentó.

EXPECTATIVAS

Aldo Ferrini indicó que las administradoras de fondos de pensiones esperaban que el Ejecutivo observe la autógrafa cuando tuvo la oportunidad. El plazo venció ayer.

“Espero que el DU ya no sea publicado porque ya no tiene ningún sentido cuando el proyecto de ley ya está promulgado", precisó.

En ese sentido, observó que ahora queda pendiente la reforma del sistema, y acotó que están dispuestos a que estos cambios se den.

Aldo Ferrini sobre norma que permite el retiro del 25% de los fondos.

VIDEO RECOMENDADO

Ministro Fernando Castañeda afirma que su cargo esta a disposición