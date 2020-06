Las proyecciones económicas son desalentadoras, y algunos sectores este año serán más golpeados que otros. Por ese motivo, desde la Asociación Automotriz del Perú, hace un llamado para que se dicten medidas que ayuden a la reactivación de este rubro, como la ampliación de las placas temporales de rodaje, que actualmente son entregadas solo por 15 días.

El miércoles, la Asociación informó que la venta de vehículos livianos cayó más de 93% en mayo.

Esto es por la pandemia. En el mes de abril no se vendió nada y, en mayo, se registraron algunas ventas de un poco más de 300 unidades, pero normalmente en un mes se vendían entre 13,000 y 14,000 vehículos.

¿Cuál es la expectativa para este año luego de que les permitieran vender en la segunda fase de la reactivación económica?

Se calcula que habrá una caída de las ventas de entre 30% y 50% este año. El primero es el mejor escenario y nos basamos en la experiencia de otros países, donde al poco tiempo de terminar con el estado de emergencia las ventas subieron, ya que mucha gente, en lugar de transportarse en un taxi o en transporte público, prefirió hacerlo en moto o en un auto propio.

¿Habrá una caída en los precios?

Si hablamos de que habrá menos venta, imagino que los concesionarios tomarán sus decisiones. Lo que no creo es que haya una subida de los precios porque hay vehículos que los tienen ahí y no han podido venderlos por esta situación. Son decisiones finalmente de cada empresa.

¿Cuántos empleos genera el sector?

Son 400,000 puestos de trabajo directos y de forma indirecta, 800,000 en general.

¿Esta cifra se ha visto afectada por el aislamiento social que se inició en marzo?

Aunque no tenemos las cifras, sabemos que hay empresas que han entrado en suspensión perfecta porque no tenían ventas o si las tenían los márgenes eran muy bajos, así que sin ventas, y como había que mantener el negocio vivo, han aplicado la suspensión con el ánimo de que vuelvan cuando acabe esta pandemia.

¿Necesitan algún protocolo para empezar a vender?

No se requiere. Solo hay que presentar el plan de prevención, pero el problema es que ha habido tal vómito legislativo, tantas normas que se han dado y se ha expresado la burocracia en su máximo nivel. No se puede manejar un país dando marchas y contramarchas y responsabilizándose unos a otros. Además, al sector privado no se le ha permitido apoyar como lo han hecho en otras partes del mundo y recién se le está convocando. La gente del gobierno no sé si está entendiendo que quien dinamiza la economía es el sector privado.

¿Qué medidas son las que cuestionan?

Por ejemplo, se daban protocolos y al día siguiente los cambiaban. La ministra de la Producción dijo en tres oportunidades a la prensa que los talleres podían funcionar para atender a los vehículos que tenían permisos, pero cuando los talleres presentaban los protocolos, no se los aceptaban. Hemos visto bastantes idas y vueltas, y eso ha sido un dolor de cabeza. En otros países ha sido más simple, aunque ahora felicitamos que arrancamos con las fases.

¿Qué medidas se necesitan para reactivar al sector?

Cosas simples, como ampliar la vigencia de las placas temporales, que las dan por 15 días; pedimos que sean por 60 días. Es importante resaltar que Registros Públicos nos está apoyando. Lo otro que se puede hacer es revisar algunos impuestos y apoyar también al transporte urbano que ha adquirido buses con préstamos de los bancos y que hoy tiene problemas para pagarlos debido a que no están trabajando. Creo que también hay que permitir que todos usen sus vehículos.

¿Qué significa esto último?

Ahora solo pueden sacar sus autos aquellos que tienen algún trabajo o actividad que está dentro de las permitidas, pero no quienes tienen que ir a comprar o que, por ejemplo, necesitan reparar el vehículo para cuando tengan alguna emergencia o para cuando ya sea permitido usarlo.

¿Cuándo calculan que se pueda recuperar el sector?

Vamos a ver cómo van los resultados este mes, aunque recién empezamos el lunes 8 de junio. Eso nos dará un buen índice de lo que se viene y nos ayudará a tener una proyección. Creo que el dinamismo empezará en agosto y esperamos que se pueda revertir.

Pero habrá gente que quizá tenía pensado comprar un vehículo y ahora no lo haga porque es incierto lo que vaya a suceder con su economía.

Las ventas mejorarán en la medida en que la economía mejore, pero es cierto que hemos visto casos en los cuales había gente que quería comprar y se han detenido porque se quedaron sin trabajo y sin ingresos. Incluso se detuvo esto en pleno proceso de inscripción en los registros. Felizmente son pocos casos, pero seguramente habrá quienes van a demorar en tomar la decisión de adquirir un auto nuevo ya que el Perú está gravemente enfermo en lo que se refiere a su economía.

