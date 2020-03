La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, se presentó en ‘Panorama’ para dar más alcances sobre los Decretos Supremos que se anunciaron desde su sector en el inicio del estado de emergencia. Alva mencionó que para combatir el coronavirus es necesario que “trabajemos juntos” y que no tomemos medidas financieras apresuradas.

“Se están ampliando las capacidades del Minsa”, dijo la titular del MEF sobre el paquete de 16 millones de soles que se destinó para luchar contra la pandemia.

También habló sobre los hogares vulnerables en todo el país y el bono de 380 soles que les corresponde. Sobre el padrón, que ya está a disposición de todos los ciudadanos para saber si les toca el subsidio, recalcó que se pueden encontrar cuatro problemas.

Reconoció que hay un sector de la población en pobreza extrema que no ha sido incluido, por ser independiente. “Vamos a ampliar el padrón de beneficiaros esta semana a los independientes y vulnerables”, manifestó. Además, aseguró que hay personas que figuran en el sistema, pero que no necesariamente reúnen las condiciones. A ellos los instó a devolver el dinero o no cobrarlo para que sea usado para otros casos. Por otro lado, existen personas fallecidas en la lista y hay dificultades con las direcciones. “Sabemos que iban a haber errores, pero los vamos a corregir sobre la marcha. Vamos a atender a todos los hogares vulnerables”, comunicó. Según Alva, se quiere alcanzar la cifra de 500 mil hogares en todo el país.

BANCOS Y AFPS

María Antonieta Alva afirmó que se están brindando medidas de “alivio tributario”. “Hemos alargado el pago de impuestos para personas naturales para tener liquidez. Hemos creado subsidios para personas que se enfermas (en el tiempo de cuarentena)”, refirió.

También se pronunció sobre la decisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) de reprogramar las deudas. “Algunos bancos tienen mejores condiciones que otros. Hago un llamado a las empresas, a los bancos, de dar el hombro”, expresó sobre la realidad de algunas entidades bancarias que siguen cobrando intereses —incluso más altos— en tiempos de crisis.

Por último, opinó sobre la pérdida de fondos de algunas personas aseguradas en AFPs. La ministra recordó que en 2009 y 2014 la rentabilidad cayó, pero que no se debe tomar “decisiones apresuradas”, porque ese dinero se puede recuperar. “No recomendaría cambiar de fondo. Pero hay un problema estructural que tiene que ver con el mercado informal”, añadió.

Alva aseguró que el Perú tiene la “fortaleza fiscal, con ahorros, y que podemos acceder a financiamiento que nos permite salir adelante a esta crisis”. “Tenemos que asegurar la cadena de pagos y tenemos que vencer el coronavirus para comenzar con la reactivación del sistema”, finalizó.