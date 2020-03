El impacto económico del turismo por Semana Santa crecería al menos 5% este año, mientras no se masifiquen los contagios locales de coronavirus, según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Tal ritmo de crecimiento sería menor al 7% de 2019, que reportó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Ese año, el impacto positivo se calculó en US$182 millones y 1.4 millones de viajeros nacionales.

Pese a la menor expansión que podría observarse, el presidente del gremio, Carlos Canales, explica que algunas regiones como Ica que ya están cancelando eventos como la Vendimia podrían verse afectadas porque “Semana Santa es una de las actividades más esperadas en las regiones porque dinamiza sus economías”.

“Muchos peruanos que viajan en esas fechas a visitar a familiares en España, Italia o EE.UU. ya no van a ir. Entonces podríamos crecer hasta 10% porque al quedarse podrían conocer lugares del país. Pueden viajar al interior y conocer destinos nacionales, como lo son los de la costa norte”, destacó Canales.

Demanda local

La preocupación por una menor llegada de viajeros extranjeros al país durante Semana Santa debería quedar descartada, pues de acuerdo con Canatur la menor afluencia de visitantes foráneos no es algo que pueda afectar el turismo en esas fechas.

Esto se debe a que, la mayor parte del flujo de visitantes en las regiones durante estas fechas la explican los peruanos.

Al respecto Canales destacó: “No vienen extranjeros a pasar Semana Santa en el Perú porque no somos un destino religioso para los extranjeros, pero sí para los peruanos. Por ello no creemos que vaya a haber algún impacto, siempre que las regiones actúen de manera prudente (al cancelar festividades) porque eso sí puede generar que la gente que va a viajar presente una baja. No obstante, esperamos que eso no suceda”.