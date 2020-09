El Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimó este miércoles que su sector podría llegar a registrar una caída del 14%, con una facturación de S/6,801 millones para el cierre del 2020, debido al impacto de la pandemia del coronavirus.

Durante la presentación del Estudio de Inteligencia Comercial Primer Semestre 2020 y Proyección Anual al 2020, el gremio previó también otros dos escenarios donde el sector registraría un decrecimiento mínimo del 10% y un máximo de 18%.

Las tres proyecciones significarían para el sector su primera variación negativa luego de 30 años de crecimiento.

“Si bien la situación es incierta, la caída del 14% es el escenario más cercano a la realidad y las categorías con mejores desempeños serán aquellas que estén más relacionadas a la salubridad”, manifestó el presidente de Copecoh, Ángel Acevedo, .

En el primer semestre del año, las ventas del sector cosméticos cayeron en 20% al facturar S/ 2,975 millones.

No obstante, la categoría higiene personal logró un importante crecimiento del 10% (S/ 926 millones) impulsada principalmente por mayores ventas de jabones y pastas dentales debido a las recomendaciones sanitarias (lavado de manos) que dictó el gobierno al inicio de la cuarentena. Asimismo su participación en el mercado, también avanzó de 23% en el primer semestre del 2019 a 31% en el primer semestre de este año.

Las categorías que registraron cifras negativas fueron capilares (-13%), fragancias (-39) y maquillaje (-48%).

El estudio también reveló que, por canales de distribución, la venta directa fue la más afectada durante la pandemia logrando una menor participación del orden del 37% en el primer semestre de este año. El canal retail logró una mayor presencia con un 56%, mientras el canal e-commerce se situó en 7%, superior al 3% registrado en similar periodo del 2019.

Perú ocupó el quinto puesto en la región en mayor consumo per cápita con US$ 217 en el semestre de análisis, una caída de 20% o US$ 58 en comparación al mismo periodo del año pasado.