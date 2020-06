La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) informó que solicita al Gobierno un fondo de salvataje y reactivación de la agricultura familiar para salvar a más de 660 mil familias agricultoras que están al borde de la quiebra y para que 200,000 retornantes de las zonas rurales rurales del país puedan emprender un nuevo negocio.

“Hemos planteado este acuerdo de salvataje y reactivación de la agricultura familiar para generar una línea exclusiva de emprendimientos para los retornantes, que les permita poder alquilar algún terreno, poder realizar algún tipo de actividad (agricultura, pesca, etc), pero que estos fondos sean accesibles porque no queremos generar más pobreza”, indicó Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, en conversación en RPP.

Agregó que los retornantes son una población vulnerable, los cuales puede pasar a ser dependientes de los programas subsidiarios alimentarios, por lo que aseguró que si el Gobierno lleva adelante la propuesta que contempla un fondo de salvataje y reactivación de la agricultura familiar, por S/ 5,000 millones, los productores y retornantes podrán tener acceso a "una posibilidad legítima de seguir trabajando”.

No obstante, también acotó que alrededor del 98% de pequeños agricultores no cuenta con RUC, razón por la cual no pudieron participar de los fondos de Reactiva Perú, pero reiteró que son unidades económicas, ya que otorgan el 25% del trabajo.

“Hasta el momento no tenemos esa medida que nos permita dinamizar la economía rural, estamos pidiendo crédito para asegurar estas campañas de siembra, para, por ejemplo, incorporar al 30% de mujeres rurales en el Perú, que no son sujetas de crédito ante los bancos, para que puedan desarrollar estas experiencias de biohuertos familiares”, añadió.

Bono

Respecto al bono entregado por el Gobierno, refirió que han enviado una carta a la Defensoría del Pueblo porque este no ha alcanzado ni al 20% de la población que vive más a 4 mil metros de altura. “No nos reconocen, no nos ubican y ese es un problema estructural que hay que solucionar”, dijo.

Nuevo viceministerio

Cárdenas manifestó que desde su sector han acordado llevar a cabo la reestructuración del Ministerio de Agricultura, el cuál -según él- no reconoce al 98% del Perú. “Vamos a tener un viceministerio de Agricultura Familiar, para este 98% de pequeños productores”, anunció.

Compras estatales a la pequeña agricultura

Cárdenas señaló que el último viernes, en reunión con el primer ministro Vicente Zeballos, se acordó que Qali Warma realice compras de papas nativas a los productores peruanos. “Esperamos que los programas sociales y también los comedores populares puedan usar productos de nuestra agricultura familiar”, afirmó.

Además, precisó que Conveagro solicita que compras estatales, es decir, que cada uno de los municipios y gobiernos regionales pueda comprar a los productores directamente, por lo que aseguró que necesitan un decreto supremo que les faculte utilizar la Ley N° 27767, para que ese alimento recogido y entregado a los municipios se canalice a los comedores populares.

