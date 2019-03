Contraloría auditará Proyecto Chinecas en Áncash por subasta de terrenos

El Contralor General Nelson Shack anunció este miércoles que iniciará una auditoria de cumplimiento por las presuntas irregularidades observadas en la subasta pública de terrenos del Proyecto Especial Chinecas, en la región de Áncash.

La medida buscará determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales de funcionarios públicos.

Nelson Shack manifestó que la subasta de lotes no está prohibido, pero que la competencia para autorizar este proceso no era del Consejo Regional de Áncash, sino del Consejo Directivo del Proyecto Especial, el cual hasta la fecha no ha sido recompuesto de acuerdo a lo que señala la normativa vigente.



El año pasado se notificó a los titulares del Proyecto Especial Chinecas y del Gobierno Regional Áncash, sobre riesgos identificados respecto a la legitimad del Consejo directivo del proyecto y la inadecuada preparación de la subasta de terrenos.

Sin embargo, se continuó con el proceso de subasta con la venta de tres lotes a precios irrisorios, sin cautelar los intereses del Estado, detalla la Contraloría.

Chinecas es considerado uno de los proyectos hidroenergéticos de mayor importancia en Áncash, pues busca dar solución a los problemas de agua de los valles de Chimbote, Casma, Nepeña y a la generación de energía hidroeléctrica.

COLISEO DE COISCHO

Nelson Shack también inspeccionó la obra del Coliseo Cerrado del distrito de Coishco, durante de la jornada de supervisión del control gubernamental y traslado del despacho contralor en las provincias de Barranca (Lima), Huarmey, Casma y el Santa (Áncash), que se inició el martes 26 de marzo y culminó hoy.

La obra fue iniciada por el Gobierno Regional Áncash, a través de la Subregión Pacífico, en el año 2010, con una inversión superior a los 5 millones 700 mil soles, pero se encuentra inconclusa desde hace siete años, con un avance aproximado de 90%.

Al respecto, anunció el inicio de una auditoría de cumplimiento a la ejecución de la mencionada obra, a fin de determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Además de no estar concluida, se encuentra en estado de abandono, sin ningún tipo de resguardo ni cautela de su integridad, que ha permitido la presencia de basura y sustracción de los sanitarios, entre otros accesorios.

Shack anotó que esta es una de las obras emblemáticas de la región que podrían concluirse de aprobarse el proyecto de ley de la Contraloría General que remitió al Congreso de la República, el cual propone reactivar obras paralizadas con un avance superior al 80%, sin perjuicio que en paralelo se continúen procesos de arbitraje o de alguna controversia pendiente de solución.