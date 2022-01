El 1 de abril de este año habrá un cambio en la ley de alimentación saludable. A partir de ese día, los octógonos ya no podrán ser colocados mediante adhesivos en los empaques de los alimentos procesados, sino que obligatoriamente deberán estar impresos sin importar si son producidos en el Perú o en el extranjero. ¿Cómo afectará esto a los consumidores y los negocios locales?

La modificación se explica porque el 31 de marzo finalizará la prórroga que ha permitido el uso de adhesivos desde julio del año pasado. No obstante, la mayor rigidez de la norma tendría un impacto negativo en miles de peruanos y micro y pequeñas empresas (mypes) y ocasionaría el riesgo de que algunos productos importados queden fuera del mercado nacional o que terminen incrementando sus precios debido a la necesidad de ser reempacados en el mercado local, afectando así al consumidor final.

En ese sentido, Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, aclara que “no se trata de cuestionar el uso des octógonos ni todo lo que se ha avanzado en la alimentación saludable”, sino de permitir el uso de adhesivos para mantener el acceso y precios adecuados de ciertos productos y todo ello acompañado por una adecuada fiscalización.

“Hay productos que no se importan en mucho volumen, algunos son productos especiales (…). Entonces difícilmente puede haber líneas de producción específicas para las importaciones (lotes) para Perú. Y si se considera que deben tener un rotulado impreso, cuando las empresas hagan un análisis costo beneficio quizás haya algunas que digan ‘no me conviene porque me va a ser mucho más costoso’ (hacer un empacado especial para un lote tan pequeño). En los casos que sí se puedan asumir mayores costos para hacer un rotulado impreso, todo esto irá al precio final y podría originarse un encarecimiento del producto”, explica Dupuy.

Diabéticos y celiacos

Si bien entre los perjudicados estarían principalmente los consumidores de algunos productos importados, quienes podrían llevarse la peor parte serían los celiacos y los diabéticos o quienes tengan una dieta especial y usen determinados productos que provienen del extranjero.

“Los productos de nicho (para grupos muy específicos de consumidores) definitivamente son los que tienen niveles más reducidos de importación. Entonces, veo que difícilmente esos productos vayan a poder cumplir esto. Estamos hablando de productos como por ejemplo para personas diabéticas, celiacos o vegetarianos. Y un producto para diabético puede no tener azúcar, puede ser alto en sodio, por ejemplo. Estos productos pueden terminar teniendo un costo mayor (si no se permite el uso de adhesivos)”, advierte el especialista.

Efecto comercial

Los consumidores no serían los únicos afectados. De acuerdo con un estudio de Macroconsult, la prohibición del uso de adhesivos tendría un efecto en el comercio, pues contraería la oferta de varios productos importados.

Las pérdidas económicas por importaciones, estimadas tomando como referencia el periodo 2019, serían de US$453 millones, según refiere la consultora.

A esto se sumaría el golpe que sufrirían muchas micro y pequeñas empresas que destinan su producción tanto al mercado local como a la exportación, y que tendrían que asumir el costo de imprimir dos tipos de empaque, uno para la venta nacional y otro para el extranjero.

Mirada legal

Para Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), existe una incongruencia en la disposición del uso de los sellos impresos, pues actualmente la ley permite que los productos importados que tienen empaques en otro idioma muestren su información nutricional en español mediante adhesivos.

“La norma establece que los valores nutricionales tienen que estar en español. ¿Y cómo es que se cumple la norma? Pegando un sticker, traduciendo los valores nutricionales que finalmente se pegan encima. Entonces nos parece una incongruencia. Además, (el uso de adhesivos) es una práctica internacional válida”, aclaró.

Finalmente, Posada señala que es el Ministerio de Salud la entidad que debería modificar la norma y permitir el uso permanente de adhesivos, pues además de ser funcional evitaría afectar la disponibilidad y precios de productos importados en el mercado local.

“(El uso de adhesivos) es una práctica que se adecua a los compromisos internacionales de los que el Perú forma parte. Tanto el rotulado como el pegado de (octógonos mediante) stickers va de la mano con las normas de la Organización Mundial del Comercio, de nuestros TLC con la Unión Europea y EE.UU., con el Codex Alimentarius y las exigencias de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU.)”, aseguró Posada.

Tenga en cuenta

-La eliminación del uso de octógonos por medio de adhesivos ocasionaría que se deje de recaudar US$100 millones solo por concepto de IGV, según estimaciones de Macroconsult.

-“Hay que ser consciente de que hacer un empaque nuevo implica un costo que se va a trasladar aquí al distribuidor y al consumidor final”, destaca Posada.