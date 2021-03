Según cifras de la Sunat, citadas por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), en enero último la importación de piscinas de uso doméstico (portátiles) fue siete veces mayor al resultado de los tres últimos años, al alcanzar las 72.914 unidades frente a las 10.350 importadas en el periodo 2018-2020. Representando un valor de US$ 520.156, este récord se debería a la estacionalidad, y al impacto por las restricciones en las playas por pandemia.

Eso es en cuanto a las piscinas que se pueden armar en la casa. Pero, ¿cómo le fue al mercado de las piscinas construidas? Aquí la demanda también creció, según señaló Juan Blume, gerente general de Blupools, empresa con 24 años en el mercado que se dedica a la construcción y provee equipamiento para piscinas.

Pese a que pararon durante los primeros meses de la primera cuarentena, de ahí hacia adelante cuando reabrió la actividad tuvieron un franco crecimiento hasta fines del 2020, logrando cerrar apenas por debajo de las ventas del 2019.

“Las razones por las que no llegamos a vender más fue porque la demanda creció tanto que quebramos stocks, y los proveedores no tenían abastecimiento. Estaban desbordados de pedidos, la materia prima escaseaba, los fletes se dispararon, hubiésemos podido igualar o mejorar la venta, sino hubiera sido porque los proveedores que despachaban en 45 días se demoraban 120 días y aun así no contaban con todos los productos”, indicó Blume.

Con esa experiencia, ahora buscan prevenir y hoy en día prácticamente ponen dos órdenes juntas, pensando en los próximos meses. Blupools reporta un inicio de año alentador, con mejores ventas que en los mismos meses del 2020, pero aún con la limitante del abastecimiento de productos.

El empresario comentó que ha habido un aumento notable en la demanda, de alrededor del 20%. Las construcciones se han incrementado, pero lo que más han observado es gente dispuesta a habilitar la piscina que ya tenía, ponerla en funcionamiento, ponerle calentador, hacerle mantenimiento, asegurarse que funcione bien. “Felizmente hemos sido un rubro que no ha sido afectado, más bien hemos sido beneficiados”, sostuvo.

Básicamente, ahora sus clientes son propietarios de casas, porque los proyectos grandes de clubes han quedado rezagados. Incluso han llegado a hacer mantenimiento a las piscinas estructurales (las que se arman en casa), porque la gente necesita limpiarlas.

La demanda es a nivel general, tanto en balnearios, como en los distritos tradicionales de Lima y también en las periferias. Los precios dependen del tamaño y pueden costar US$ 12 mil, US$ 15 mil o US$ 20 mil según el tamaño. También han aparecido piscinas de fibra de vidrio, para llegar a otros segmentos que no pueden pagar construcción por ser más costosa.

Como señala Blume, Blupools no solo construye, repara y mantiene piscinas, sino que son los mayores distribuidores en el país de equipamiento (bombas, filtros, reflectores, iluminación, entre otros). El gerente calcula que en un año pueden hacer fácilmente un promedio de 100 piscinas construidas, pero en venta de equipos para piscinas por lo menos colocan entre 600 y 1.000 equipamientos por año.

La empresa tiene una filial en Bogotá donde son distribuidores de equipamiento. Señaló que Perú es un mercado de alrededor de US$ 4 millones de equipos para piscinas al año (valor FOB, mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo), y Colombia es un mercado de US$ 7 millones, casi el doble del mercado peruano.

DEMANDA DE MATERIALES

Casa Rosselló es una cadena de tiendas que vende diferentes materiales para construcción y acabados. Ellos también han sido testigos del incremento para la implementación de piscinas. María Luisa Rosselló, gerente de marketing, expresó que la demanda de acabados para piscinas sube en los meses previos al verano y es un poco mayor durante esta estación.

“Con referencia a los materiales, vemos que las pepelmas vienen siendo las favoritas por la modernidad y flexibilidad del diseño, así como sus características técnicas de larga duración, bajo mantenimiento y buena vida del producto. Asimismo, algunas piedras naturales son las segundas favoritas pues funcionan muy bien para este fin, como lo son el Travertino (piedra nacional) y la piedra pizarra, prometiendo un look más natural al agua en la piscina”, refirió.

Esta tendencia de mayor demanda en los últimos meses se ha visto más en viviendas, en menor medida en hoteles, e incluso algunas pocas remodelaciones en clubes. Esto se da tanto en Lima Metropolitana como en balnearios a lo largo del país.

