Consejos para emprendedores en etapa de crecimiento

Las startups (empresas emergentes) actualmente tienen grandes retos para conseguir financiamiento en su etapa de consolidación en el mercado. A pesar de recibir apoyos públicos, solo un número reducido de startups llega a consolidarse en el mercado dentro de sus primeros cinco años de vida.

De acuerdo con los expertos, el corto tiempo de vida que tienen las startups se puede deber a diversos factores. Entre ellos, está desarrollar un producto o servicio que no está adecuadamente pensado en el mercado donde será introducido, así como no poseer un equipo adecuado, la falta de un modelo de negocio claro, o no entender los mensajes del consumidor. Sin embargo, una de las principales razones para el lento desarrollo del ecosistema peruano es la falta de opciones de inversión en el ecosistema.

En este contexto, expertos que guían a miles de startups a levantar capital emprendedor como Y Combinator y 500 startups comparten algunos consejos para que las startups puedan agilizar y mejorar su proceso de búsqueda de capital que les permita consolidarse:

Evalúa tu emprendimiento

Es muy importante tener claridad de la etapa en la que se encuentra la startup; si ya tiene un modelo de negocio validado, si tiene clientes recurrentes, si tiene un crecimiento sostenido de sus ventas, si está consolidada a nivel local, entre otras. Es crítico conocer cuáles han sido las lecciones aprendidas en todo el proceso y cuál es la ruta de crecimiento futuro. Todo ello ayuda a conocer a qué tipo de inversionista acercarse, y si es momento de acudir a un fondo de inversión.

Prepara los documentos de sustento adecuados

A los inversionistas les interesa conocer los sustentos de la información que se muestra, por ello es importante que los modelos financieros, los indicadores clave (KPI), entre otros, cuenten con sustentos adecuados y comprobables.

Investiga a tus inversionistas

Los fondos de inversión se encargarán de evaluar y seleccionar a las startups que tengan mayor alineamiento con su política de inversiones. Puedes armar una lista de potenciales inversionistas luego de revisar su tesis de inversión para priorizar a cuáles les presentarás tu plan de negocios. Mientras más alineamiento haya, mayores posibilidades de conseguir su capital.

Un pitch bien estructurado para los inversores

Apuesta en una presentación directa y concisa de tu startup. Debes tener la capacidad de síntesis para resumir la vida de la startup. Luego, debes practicar muchas veces hasta lograr controlar el tiempo e impactes con la mayor naturalidad posible. La puesta en escena es tan importante como el mensaje.

Una startup con buenas prácticas de emprendimiento corporativo

Dependiendo de la etapa en la que se encuentre tu emprendimiento, es importante manejar mayores niveles de orden en las operaciones diarias, la gestión del negocio, manejo del talento, entre otros aspectos de gestión interna. Siempre es bueno empezar lo antes posible. Una startup que cuenta con procesos, lineamientos y políticas claras es más accesible de evaluar y genera una mayor transparencia hacia un inversionista.

Desarrolla y sustenta tu valorización

Determina el valor que estás ofreciendo y su potencial. Tener un sustento claro y comparable con otros modelos de negocio parecidos a nivel local o regional te permitirá una negociación razonable y un valor de tus acciones a un precio justo. Es una buena práctica tener una opinión experta en caso de no manejar adecuadamente la valorización de una startup.

